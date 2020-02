Saiu! Concurso FAB 2020 abre 540 vagas para todo o país; veja os cargos

Por fim, o edital nº 10/3SM/2020 abre novas vagas para o magistério nas áreas de Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Administração, Educação Física, Estatística, Filosofia, Matemática, Biologia, Educação Física, Educação Religiosa, Filosofia, Física, Geografia, História, Sociologia, Língua Inglesa, Química, Relações Internacionais e Sistemas de Informação.

As oportunidades são com requisito de nível superior para médicos, dentistas, professores, enfermeiros, entre outras áreas, para atuarem em várias localidades do território nacional.

Inscrição e Etapas Concurso Aeronáutica 2020

Os candidatos deverão se inscrever até 17 de fevereiro de 2020, pela internet, na página da Aeronáutica destinada a convocação dos temporários.

Os candidatos serão avaliados por análise curricular, inspeção de saúde, avaliação psicológica e teste de condicionamento físico.

Saiba mais sobre os editais na página oficial do certame.