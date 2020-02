SAIU! Concurso Marinha abre vagas para nível fundamental

Saiu mais um edital para a Marinha do Brasil! A Instituição publicou no Diário Oficial da União um novo documento visando admissão ao curso de aquaviários moço de máquinas.

São, ao todo, 30 vagas para o curso de formação de aquaviários moço de máquinas (CFAQ-MOM 1/2020) para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha – Ciaga.

Para concorrer a uma das vagas no concurso de Aquaviários da Marinha 2020, o candidato deverá ter, pelo menos, o ensino fundamental completo, 18 anos em 11 de maio de 2020, estar em dia com as obrigações militares, e:

ser brasileiro (ambos os sexos) nato ou naturalizado;

não estar na condição de réu em ação penal; estar em dia com as obrigações da Justiça Eleitoral;

não ter sido licenciado ou excluído, a bem da disciplina, do serviço ativo nas Forças Armadas ou Forças Auxiliares;

não ser militar reformado por invalidez definitiva ou civil aposentado por invalidez permanente;

possuir documento oficial de identificação válido e com fotografia e CPF.

Inscrições Marinha

As inscrições na seleção poderão ser feitas entre 02 e 06 de março, no endereço eletrônico oficial da Marinha. A taxa de inscrição vai custar R$50, devendo ser paga até o dia 9 de março, em qualquer agência bancária.

Etapas

O concurso vai contar com cinco etapas, de caráter eliminatório e classificatório, que são:

Exame de Conhecimentos (eliminatório e classificatório);

Verificação de documentos e apresentação dos atestados médicos (eliminatória);

Realização do Teste de Suficiência Física (eliminatória);

Comprovação do tempo de embarque (classificatória);

Matrícula.

As provas estão marcadas para o dia 29 de março de 2020, turno da manhã, das 10h30 às 13h30. O horário de abertura dos portões será às 8h30 e fechamento às 9h30.

Segundo o edital, serão cobradas 40 questões, sendo 20 de Língua Portuguesa e 20 de Matemática, com cada uma valendo cinco pontos, com o máximo de 100 possíveis em cada prova.

Sobre o curso

A quinta e última etapa será a matrícula no curso, que está prevista para acontecer no dia 11 de maio. A validade da seleção se encerrará após o período de matrículas no curso.

O Curso de Formação de Aquaviários Moço de Máquinas será constituído por dois períodos: o Escolar (realizado em sala de aula) e um Programa de Instrução no Mar (PIM). Após aprovação do Período Escolar, o aluno será submetido ao PIM, como Aluno Estagiário, por um período mínimo de 2 (dois) meses, a bordo de embarcações mercantes

O curso será ministrado em regime de externato, no período estipulado pelo Órgão de Execução (OE). O curso será gratuito, sendo oferecido material de ensino, por empréstimo. Os alunos cursando receberão merenda escolar, mas não haverá a facilidade de alojamento.

Ao ser aprovado no Curso de Formação de Aquaviários Moço de Máquinas (CFAQ-MOM), o que se dá somente após o PIM, o aluno será declarado Moço de Máquinas. Concomitantemente, o aluno aprovado receberá sua Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e o certificado modelo DPC-1034, de acordo as normas em vigor.