Saiu! Edital do concurso Aeronáutica abre 220 vagas. Salários de até R$ 5 mil!

As inscrições do edital do concurso público da Aeronáutica com 220 vagas para a formação de sargentos estão abertas. Segundo o edital publicado, o ingresso acontecerá na Escola de Especialistas – a EEAR. As vagas abertas são para candidatos de ambos os sexos.

O edital do concurso EEAR para o Curso de Formação de Sargentos (CFS 1/2021) é publicado uma vez a cada semestre, visando admissão no ano seguinte. As chances são para candidatos com o nível médio completo. Além disso, é necessário ter idade entre 17 e 24 anos.

Distribuição de vagas

Aeronavegantes – Somente Sexo Masculino

BEV – Equipamento de Voo: 06 vagas;

BMA – Mecânico de Aeronaves: 47 vagas;

BMB – Material Bélico: 11 vagas.

Não-Aeronavegantes – Somente Sexo Masculino

SGS – guarda e segurança: 28 vagas.

Controle de Tráfego – Ambos os sexos

BCT – controle de tráfego aéreo: 128 vagas

Salários e Benefícios

O soldo do Soldado durante o curso de formação será de R$1.066. Além disso, os alunos vão receber alimentação, alijamento, fardamento e assistência médico-hospitalar e dentária. Após o período de formação e promoção à graduação de terceiro-sargento, o soldo vai passar a ser de R$3,8 mil, sendo somados ainda os adicionais militar (16%) e habilitação (16%), podendo aumentar a R$5 mil.

Inscrição Concurso Aeronáutica EEAR 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 17 de fevereiro e 18 de março de 2020, no site oficial de ingresso.

A taxa de inscrição custa R$60, que poderá ser pago até o dia 27 de março, apegas em agências do Banco do Brasil.

Etapas e Provas

O concurso da Aeronáutica contará com diversas etapas. A primeira fase do concurso vai ser composta por uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista acontecer no dia 07 de junho de 2020.

A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório. O candidato poderá consultar o cartão de convocação a partir do dia 06 de maio, no site da instituição. As avaliações serão aplicadas no turno da manhã, com fechamento dos portões às 9h, orientações gerais às 9h10 e início das provas às 9h40.

Os concorrentes vão responder a 96 questões, com cada parte da prova contendo 24 perguntas, distribuídas pelas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Matemática; e Física.

As provas do concurso serão aplicadas nas localidades onde se encontram as Organizações Militares de Apoio (OMAP), sendo elas: Belém (PA), Recife (PE), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Santa Maria (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR).

De acordo com o edital, os aprovados nas provas escritas vão ser convocados para realização complementares, que são inspeção de Saúde (Inspsau), exame de aptidão psicológica (EAP), teste de avaliação do condicionamento físico (TACF), concentração final e validação documental. Além disso, haverá um curso de formação.

Informações do concurso