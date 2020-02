SAIU! EDITAL do SENAI abre inscriçõepara níveis médio e superior; Até R$6.973,86

Excelentes oportunidades abertas. De acordo com um levantamento feito pelo Notícias Concursos, há novos editais abertos para preenchimento de vagas em diversos cargos no SENAI. Os salários oferecidos podem chegar a até R$6.973,86.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. Seus cursos formam profissionais para 28 áreas da indústria brasileira, desde a iniciação profissional até a graduação e pós-graduação tecnológica.

As ações de qualificação profissional realizadas pelo SENAI formaram 73,7 milhões de trabalhadores em todo o território nacional, desde 1942. Esse resultado só foi possível porque o SENAI aposta em formatos educacionais diferenciados e inovadores, que vão além do tradicional modelo de educação presencial, em suas 541 unidades fixas e 452 unidades móveis em 1,6 mil municípios brasileiros. O SENAI também capacita e forma profissionais em cursos a distância, que estão à disposição do estudante 24 horas por dia, sete dias por semana.

SENAI

Edital 01

O Serviço Social da Indústria de Porto Alegre abriu edital com vagas para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Superior Incompleto com Cursos Específicos na área de desenvolvimento de sistemas ou Ensino Superior Incompleto na área de Informática. O salário será de R$6.973,86.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por Análise Curricular, Prova de Conhecimento, Prova Prática e Entrevista.

O cargo deverá Atender e orientar clientes internos, externos e fornecedores prestando assessoria, suporte técnico e treinamento aos usuários das soluções. Elaborar relatórios, pareceres técnicos e documentos de sua área de atuação. Desenvolver, executar e controlar projetos. Levantar requisitos (descobrir e documentar), trabalhar com o cliente na priorização de requisitos, realizar análise técnica e elaborar especificação técnica, Implementar, homologar e implantar soluções de BI e BA. Desenvolver procedimentos de Extração, Transformação e Carga de dados (ETL) através de rotinas PLSQL e utilização da ferramenta ODI ¿ Oracle Data Integration.

Edital 02

O Serviço Social da Indústria de Santa Cruz do Sul abriu edital com vagas para o cargo de Auxiliar de Serviço. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Fundamental Incompleto. O salário será de R$1.156,35.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por Análise Curricular e Entrevista.

O cargo deverá Executar serviços de organização de ambientes, conservação, limpeza em geral, nas dependências internas e externas da organização. Executar serviços de manutenção de copa, equipamentos e utensílios, preparo de café, chá, higienização e recolhimento de garrafas térmicas, de acordo com os padrões estabelecidos.

Edital 03

O Serviço Social da Indústria de Porto Alegre abriu edital com vagas para o cargo de Monitor de Segurança I. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Fundamental Completo. O salário será de R$1.351,58.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por Análise Curricular e Entrevista.

O cargo deverá Atender e orientar clientes internos, externos e fornecedores. Controlar a movimentação de veículos, materiais, cargas, colaboradores, clientes, fornecedores e visitantes, direcionando adequadamente às áreas respectivas. Operar equipamentos eletrônicos de segurança.

Edital 04

O Serviço Social da Indústria de Pelotas abriu edital com vagas para o cargo de Assistente de Serviços I. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Fundamental Incompleto acrescido de Curso de Eletricidade ou Eletrônica ou Mecânica ou Hidráulica ou Pintura Predial ou Construção Civil, conforme área de atuação. O salário será de R$1.351,58.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por Análise Curricular e Entrevista.

O cargo deverá Auxiliar nas atividades preventivas e corretivas de manutenção predial, tais como: Redes hidráulicas, pinturas, rebocos, cerâmicas, portas, fechaduras, móveis, ar condicionados. Manutenção na áreas externas como: gramado, passeios, estacionamentos, paredes.

Edital 05

O Serviço Social da Indústria de Rio Grande abriu edital com vagas para o cargo de Instrutor de Educação Profissional Básica I. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Médio Completo com Cursos de Capacitação Profissional na área de Automação ou Técnico de Nível Médio em Automação ou Técnico de instrumentação. O salário será de R$4.216,60.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por Análise Curricular, Prova Mista, Prova Prática e Entrevista.

O cargo deverá Ministrar aulas em Cursos de Oferta Livre na Educação Profissional, de acordo com o conteúdo previsto nos Planos de Cursos e legislação vigente, do SENAI-RS.Executar as atividades docentes, tais como: planejamento das atividades pedagógicas, preparação de planos de aulas e de material recursos didáticos, participação em reuniões técnicas administrativas pedagógicas, orientação e acompanhamento das atividades de estágios dos alunos nas empresas, entre outros.