SAIU! Google abre seleção com 39 oportunidades no Brasil; veja os cargos

Oportunidades abertas! O Google, famosa empresa que oferece inúmeros benefícios para os seus funcionários, faz saber aos interessados a abertura de 39 vagas de emprego para a sua sede aqui no Brasil.

A empresa oferece uma das melhores condições de trabalho aos seus colaboradores. O Google oferece inúmeros benefícios, como refeições completas, auxílio na poupança de dinheiro e contato com grandes gênios da tecnologia.

“No Google, não aceitamos apenas a diferença – celebramos, apoiamos e prosperamos para o benefício de nossos funcionários, produtos e comunidade. O Google se orgulha de ser um local de trabalho com oportunidades iguais e é um empregador de ações afirmativas”, diz a empresa.

A empresa se diz comprometida com a igualdade de oportunidades de emprego, independentemente de raça, cor, ancestralidade, religião, sexo, origem nacional, orientação sexual, idade, cidadania, estado civil, deficiência, identidade de gênero ou status de veterano. Também é considerado candidatos qualificados, independentemente de antecedentes criminais, consistentes com os requisitos legais.

As oportunidade são para trabalho aqui no Brasil. No entanto, há possibilidade de carreira internacional, para nível superior. Veja alguns dos cargos abertos pela empresa:

Gerente de Marketing;

Gerente de Projetos;

Gerente de Plataformas;

Líder Analítico;

Líder de Ativação;

Engenheiro – em diversas áreas;

Especialista Técnico;

Estrategistas de Contas, Negócios, Telecomunicações e Conteúdo;

Gerente de Contas;

Analista de Mercado;

Arquiteto Corporativo;

Chefe de Marketing;

Chefe de Vendas;

Consultor Associado de Ética e Conformidade;

Consultor Corporativo;

Consultor de Litígios;

Diretor de RH;

Gerente de Desenvolvimento;

Gerente de Estratégia;

Líder de Pessoal;

E muito outros.

Inscrição Google 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas no processo de seleção do Google podem se inscrever através do banco de empregos da empresa (clique aqui). O candidato pode localizar a sua área de interesse com auxílio dos filtros disponibilizados na página. Para isso, basta clicar em seu título.

Após isso, o candidato poderá seguir os requisitos, atividades e responsabilidades dos cargos. Se estiver de acordo com o proposto, o candidato deverá selecionar a opção “Apply”. Uma nova página vai aparecer e solicitará dados pessoais e profissionais.

Vale lembrar que é de muita importância que os candidatos preencham todas as informações solicitadas pelo Google com veracidade e riqueza. Após isso, é necessário seguir as instruções.

