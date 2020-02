Salário astronômico: Messi recebe quase o dobro de Cristiano Ronaldo

O jornal ​L’Equipe fez um levantamento sobre os jogadores mais bem pagos do planeta. De acordo com os franceses, ​Lionel Messi tem o maior salário e, insatisfeito com a diretoria catalã e com uma proposta de renovação na mesa, recebe 8,3 milhões de euros (R$39,2 milhões) mensais. O montante equivale a 99,6 milhões de euros (R$471 milhões) por temporada.

O astro do Barcelona recebe praticamente o dobro do que ​Cristiano Ronaldo ganha na Juventus. O camisa 7 recebe 4,5 milhões de euros (R$21 milhões na cotação atual). O brasileiro Neymar fecha o ‘top 3’ do ranking e ganha 3 milhões de euros (R$14 milhões).

Os atacantes Antoine Griezmann e Luis Suárez vêm logo abaixo e embolsam perto dos 3 milhões de euros por mês. Os merengues Gareth Bale e Eden Hazard recebem aproximadamente 2,5 milhões de euros mensais. O craque Kylian Mbappé vem na sequência com vencimentos próximos aos 2 milhões de euros.

Para além do salário dos jogadores, o jornal também mostrou os treinadores mais bem pagos do mundo. O número 1 da lista o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, com surpreendente 3,6 milhões de euros mensais. O segundo da lista é o multicampeão Pep Guardiola, com 1,96 milhão. José Mourinho e Jürgen Klopp vêm logo atrás com 1,46 milhão. O francês Zinedine Zidane ganha em torno de 1,4 milhão.