Salários de jogadores do Flamengo são revelados; folha chega a R$ 25 milhões

Que o ​Flamengo é o clube mais poderoso em termos financeiros do futebol brasileiro todos já sabem. Agora, que a diferença para os demais é tão grande, isso sim novidade. Em seu canal no Youtube, o jornalista Jorge Nicola informou que, do meio do ano passado para agora, a folha salarial do Rubro-Negro saltou de R$ 17 milhões para incríveis R$ 25 milhões mensais. E mais: ele revelou quanto recebem os principais astros do elenco​.





Segundo Nicola, ao menos que 16 jogadores recebem acima dos R$ 500 mil mensais. Gabigol, comprado junto à Inter de Milão, ganha, somando salário e luvas, R$ 1,6 milhão e lidera a lista, seguido por Bruno Henrique, Filipe Luis e Vitinho (os três na casa de R$ 1 milhão). Logo atrás aparecem De Arrascaeta e Everton Ribeiro (os dois recebendo R$ 900 mil), Pedro Rocha (R$ 880 mil), Rafinha (R$ 850 mil) e Gerson (R$ 800 mil).

A relação fica completa com Diego Alves (R$ 700 mil), Rodrigo Caio (R$ 650 mil), Diego (R$ 630 mil), Pedro (R$ 600 mil), Willian Arão (R$ 600 mil), Gustavo Henrique (R$ 580 mil) e Thiago Maia (R$ 530 mil). Vale destacar também que o atacante Michael, revelação do último Campeonato Brasileiro jogando pelo Goiás, chegou à Gávea para ganhar R$ 400 mil por mês. Sim, é impossível competir com o Flamengo tendo os cofres tão recheados assim. Agora resta confirmar que os investimentos seguirão dando resultados em campo, assim como aconteceu em 2019.

