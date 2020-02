Salve-se Quem Puder: Briga entre Alexia e Bel termina em confusão – Novelas

A novela das sete da Globo é criada e escrita por Daniel Ortiz.

Zezinho (João Baldasserini) consegue uma ajuda em dose dupla para dar uma ajeitada no sobrado onde mora. A casa, que necessita de uma reforma, vai ganhar pintura nova nas paredes. Para isso, o filho de Ermelinda (Grace Gianoukas) conta com o auxílio de Alexia/Josimara (Deborah Secco) e de Bel (Dandara Mariana). A missão não sai como esperado e rapidamente Zezinho começa a se arrepender da ideia de ter montado a equipe de trabalho. Tudo porque Alexia/Josimara e Bel implicam uma com a outra desde o primeiro momento. Alexia fica incomodada quando Bel comenta sobre a estreia da próxima novela e a entrada de Petra (Bruna Guerin) na trama no lugar da irmã sem imaginar que está frente a frente com a atriz.

A tensão cresce quando Bel nota que Alexia/Josimara não mantém um padrão na pintura da parede e resolve dar dicas para a moça. É o suficiente para Alexia ficar ainda mais enfurecida. Ela se defende dizendo que sua técnica é ‘artística’ e se recusa a seguir a orientação de Bel. Zezinho ainda tenta acalmar os ânimos, mas basta Alexia/Josimara provocar Bel para tudo desandar novamente. As duas começam a discutir com indiretas até que Alexia chama Bel de oferecida e fura-olho. A filha de Edgar (Cosme dos Santos) não leva desaforo para casa. Furiosa, Bel não pensa duas vezes e joga a tinta da lata em cima de Alexia/Josimara, que fica em choque. Logo em seguida, Bel se arrepende da atitude e pede desculpas a Alexia/Josimara.

“Salve-se Quem Puder” é criada e escrita por Daniel Ortiz com direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Marcelo Travesso. A cena vai ao ar no sábado, dia 29.

Com informações da assessoria Comunicação Globo.