Salve-se Quem Puder: Kyra pede emprego a Alan – Bastidores

As confusões da família do advogado.

Kyra/Cleyde (Vitória Strada) está disposta a colocar em prática o plano para conquistar uma vaga de babá na casa de Alan (Thiago Fragoso), primo de Alexia (Deborah Secco), e, assim, ficar mais próxima de Ignácio (Otávio Augusto), o avô da atriz que está com Alzheimer. Como parte do acordo, Alexia/Josimara também tentará um emprego na Labrador, a empresa de Rafael (Bruno Ferrari), noivo de Kyra. Assim, uma se infiltra na antiga vida da outra colega.Para convencer Alan, Kyra/Cleyde terá de se esforçar. A moça diz que era muito amiga de Alexia e até apresenta uma carta de recomendação assinada pela atriz para tentar impressionar o advogado.

Alan é gentil com Kyra, mas a decoradora quase coloca tudo a perde ao ficar em choque quando dá de cara com Justin Bieber e Madonna, os ratos de estimação de Mosquito (Ygor Marçal) e Queen (Alice Palmar), filhos adotivos de Alan. Kyra não consegue disfarçar o pânico e começa a gritar quando os ratos correm em sua direção. Ela não pensa duas vez e pula no desespero pula no colo de Alan para se proteger enquanto as crianças se divertem com a cena e resgatam os bichos.Nervosa, Kyra tenta argumentar que é capaz de viver pacificamente com os ‘monstrinhos’ e sugere que Alan contrate um adestrador para os ratos. O primo de Alexia desconfia do jeito de Kyra e pergunta sobre a experiência dela com crianças, que inventa várias histórias e se enrola cada vez mais. Dias depois, Kyra/Cleyde é convencida por Alexia a voltar ao apartamento de Alan para desfazer a má impressão e exaltar suas qualidades como babá quando Petra (Bruna Guerin) surge no meio da conversa. Ela mede Kyra/Cleyde de cima a baixo e não esconde a insatisfação quando Alan demonstra interesse em contratar Kyra/Cleyde como a nova babá dos filhos.

“Salve-se Quem Puder” é criada e escrita por Daniel Ortiz com direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Marcelo Travesso. A cena vai ao ar a partir de hoje, quarta, dia 12, e segue na quinta.