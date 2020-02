Salve-se Quem Puder: Luna descobre que Téo é enteado de Helena – Bastidores

As sequências vão ao ar a partir desta quarta, dia 19.

Luna/Fiona (Juliana Paiva) consegue um emprego de garçonete no restaurante italiano Sentimenti, no Empório Delícia, por indicação de Vicky (Mila Carmo), que resolve ajudá-la. Mas Baggio (Amauri Reis), gerente do estabelecimento, desconhece que Luna/Fiona é a jovem que desmaiou e tumultuou o evento de Helena (Flávia Alessandra). Assim que nota a chegada da dona, Vicky pede que Luna/Fiona se esconda na parte interna.

Contrariada, ela decide enfrentar a situação e segue com a garrafa de vinho até a mesa da mãe, que está acompanhada de Hugo (Leopoldo Pacheco). A empresária leva um susto ao reconhecer Fiona e repreende Baggio pela contratação. O gerente fica surpreso com a situação até que Téo (Felipe Simas) chega com Úrsula (Aline Dias) para se juntar aos pais e nota a discussão acalorada.

Rapidamente, o rapaz comunica a todos que Luna/Fiona é a moça que o ajudou quando ele caiu no Empório, e chama Helena de mãe. Luna fica zonza ao perceber a coincidência e pergunta a Téo se ele é filho de Helena. A empresária fica possessa com a intromissão da garçonete e perde a paciência com Luna/Fiona. Helena questiona sobre as verdadeiras intenções da jovem e manda Luna/Fiona parar de olhá-la fixamente. Úrsula também aproveita para implicar com Luna/Fiona, enquanto Téo é o único que sai em defesa da jovem e tenta acalmar os ânimos.

“Salve-se Quem Puder” é criada e escrita por Daniel Ortiz com direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Marcelo Travesso. A cena vai ao ar a partir desta quarta, dia 19.

Com informações da Comunicação Globo.