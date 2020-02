Salve-se Quem Puder: O primeiro beijo de Tarantino e Bia! – Bastidores

A cena vai ao ar na segunda, dia 24.

Com ajuda de Dionice (Bárbara Sut), Tarantino (Daniel Rangel) finalmente consegue um tempo a sós com Bia (Valentina Bulc). A melhor amiga da ginasta resolve dar uma força ao colega depois de notar que o rapaz está realmente apaixonado por Bia. Percebendo que a filha de Agnes (Carolina Kasting) está insegura e dificilmente irá tomar qualquer iniciativa, Dionice então telefona para a amiga e pede para encontrá-la pessoalmente. O local do encontro é um restaurante bacana e romântico e Bia estranha a escolha. Por telefone, Dionice tranquiliza a amiga e inventa que o estabelecimento é de um amigo da mãe dela. Bia não desconfia de nada até entrar e ser surpreendida com a presença de Tarantino.

A ginasta fica desconcertada e chateada ao perceber que caiu numa armação de Dionice. Bia resolve ir embora dali, mas Tarantino insiste para ela ficar e jantar com ele. A jovem então cede e os dois passam a noite conversando e rindo. Tarantino pede que Bia não o ignore mais e deixa claro que não há nada entre Tammy (Lívia Inhudes) e ele. Bia até ensaia se abrir com o rapaz, mas não consegue contar sobre seu problema de saúde e o uso do marca-passo. A afinidade entre os dois fica cada vez mais nítida e a noite termina com o beijo apaixonado do casal.

“Salve-se Quem Puder” é criada e escrita por Daniel Ortiz com direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Marcelo Travesso. A cena vai ao ar na segunda, dia 24.