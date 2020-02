Salve-se Quem Puder: Rafael contrata Josimara/Alexia – Bastidores

As aventuras da novela das sete da TV Globo.

Josimara/Alexia (Deborah Secco) será em breve a mais nova contratada da Labrador. Ela se apresenta como amiga de Kyra (Vitória Strada) na recepção da empresa e procura por Rafael (Bruno Ferrari). O empresário fica intrigado, mas acaba autorizando a entrada de Josimara. No escritório, Alexia coloca em prática toda a sua veia artística para impressionar o rapaz. Ele, porém, faz diversas perguntas a Josimara e acha estranho o fato de Kyra nunca ter mencionado o nome da ‘amiga’ já que elas eram tão próximas. Josimara/Alexia disfarça e arrisca a cartada final: mostra um áudio de Kyra supostamente gravado quando ela estava em Cancún momentos antes da passagem do furacão pela cidade.Rafael fica extremamente emocionado ao escutar a voz da noiva. Na mensagem, Kyra promete a Josimara ajudá-la quando voltar ao Brasil e explica que vai indicar a amiga para o noivo, que está ampliando os negócios. Para dar um clima de mais ‘intimidade’, a decoradora também reforça que Josimara será a madrinha de seu filho caçula, um dos quatro filhos, que ela planeja ter.

Depois da mensagem, Rafael resolve dar uma chance para Josimara mesmo sabendo que ela não possui experiência na área digital. Quem não gosta nada da novidade é Renatinha (Juliana Alves). A secretária executiva ainda tenta argumentar com o chefe que não há necessidade de outra profissional no setor, mas Rafael é categórico e pede para a ex ajudar Josimara a se inteirar das funções do trabalho. Contrariada, Renatinha espera Rafael se afastar e não perde tempo: encara Josimara e deixa claro que quem manda ali é ela.

“Salve-se Quem Puder” é criada e escrita por Daniel Ortiz com direção artística de Fred Mayrink e direção geral de Marcelo Travesso. A cena vai ao ar no sábado, dia 15.

Com informações da Comunicação Globo.