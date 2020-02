Salve-se Quem Puder: resumos dos capítulos da semana 24 a 29 de fevereiro de 202 – Bastidores

Helena flagra Luna/Fiona mexendo em sua Virgem de Guadalupe.

Capítulo 25

Alexia/Josimara se sensibiliza com a declaração de amor de Zezinho. Kyra/Cleyde supõe que Luna esteja apaixonada por Téo. Verônica finge gostar de Micaela. Dionice ajuda Tarantino a planejar um jantar romântico para Bia. Zezinho arma para que a Polícia Federal não perceba que eles estão em São Paulo. Bia e Tarantino se beijam. Alexia/Josimara comunica a Ivo que ela e as amigas descobriram os nomes dos bandidos que mataram Vitório. Petra se incomoda com a animação de Alan sobre Kyra/Cleyde. Rafael descobre que o dinheiro da Labrador sumiu. Ivo surpreende Alexia/Josimara, Luna/Fiona e Kyra/Cleyde, ao falar que já sabia sobre Dominique e Renzo. Alexia fica mal por permanecer no Programa de Proteção.

Capítulo 26

Luna repreende Alexia e Kyra diante de Ivo. Rafael se desespera com o roubo na empresa. Luna/Fiona comenta com Ermelinda que acredita que Ivo não percebeu que elas estão em São Paulo. Renzo ameaça um executivo, a mando de Dominique. Tarantino fica chateado com a falta de atenção de Alan. Alexia/Josimara garante a Zezinho que não o ama. Ermelinda lembra Luna/Fiona de não usar a correntinha perto de Téo. Úrsula comenta com Helena que Téo está diferente. Lúcia encontra uma arma no armário de Renzo e questiona o rapaz. Helena flagra Luna/Fiona mexendo em sua Virgem de Guadalupe.

Capítulo 27

Helena repreende Luna/Fiona e pede que ela saia de sua casa. Dominique repreende Lúcia na frente de Renzo. Alexia/Josimara diz a Rafael que preparará uma sessão espiritual para ele conversar com Kyra. Renzo avisa a Lúcia que ajudará Rafael. Helena comenta com Úrsula que Luna/Fiona a deixa intrigada. Téo narra para Luna/Fiona como salvou uma menina no furacão do México, sem saber que está diante dela. Juan deixa claro a Gabi que sempre amará Luna. Alexia conta a Kyra sobre os problemas que Rafael enfrenta. Petra não gosta de saber que Alan promoverá um jantar para Kyra/Cleyde conhecer melhor os filhos do advogado. Luna/Fiona confessa a Ermelinda que está sentindo algo por Téo. Zezinho beija Bel para provocar Alexia/Josimara.

Capítulo 28

Alexia/Josimara sente ciúmes de Zezinho. Renzo insiste para Rafael aceitá-lo como sócio. Dominique ameaça Lúcia. Zezinho se arrepende de ter beijado Bel. Ermelinda aconselha Luna/Fiona a não voltar à casa de Helena e Téo. Micaela aceita entrevistar os primos de Verônica para trabalhar no restaurante, sem saber que a falsa amiga tem planos de vingança. Renzo e Rafael celebram a nova sociedade. Petra diz a Queen e Mosquito que Alan está interessado em Kyra/Cleyde. Alexia diz a Kyra que Petra deve ter intrigado os filhos de Alan contra a amiga. Rafael fica surpreso quando Alexia/Josimara afirma que ele conseguirá falar com Kyra.

Capítulo 29

Kyra conta a Luna que Alexia/Josimara fingirá psicografar uma carta sua para Rafael. Bia revela a Agnes que seu marcapasso é um empecilho para ela se relacionar com alguém. Rafael lê a suposta carta psicografada por Kyra e tem a impressão de que a moça ainda está viva. Téo pensa em seguir as sessões de fisioterapia com Luna/Fiona. Vicky percebe o clima entre Luna/Fiona e Téo. Alan e Tarantino se preocupam com a confusão mental de Ignácio. Téo confessa a Enéas que Luna/Fiona mexe com ele. Kyra/Cleyde, Queen e Mosquito constatam que Ignácio fugiu de casa.

Capítulo 30

Kyra/Cleyde tranquiliza os filhos de Alan. Petra insiste em convencer Graziela a internar Ignácio. Alan impede que Ignácio seja assaltado. Luna/Fiona evita pensar em Téo. Bel e Alexia/Josimara tentam seduzir Zezinho. Tammy descobre que Bia e Tarantino ficaram juntos, mas insiste com o ginasta. Kyra/Cleyde descobre que Ignácio não está tomando o remédio para a memória. Alan diz a Kyra/Cleyde que está muito feliz por ela ter entrado na vida de sua família. Alexia/Josimara e Bel se agridem.

“Salve-se Quem Puder” novela criada e escrita por Daniel Ortiz, conta com a colaboração de Flavia Bessone, Nilton Braga, Victor Atherino e Pedro Neschling. A direção artística é de Fred Mayrink, com direção geral de Marcelo Travesso, e direção de Alexandre Klemperer, João Boltshauser, Hugo de Sousa e Bia Coelho.