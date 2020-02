SAMU 2020: Saiu novo edital para níveis médio/técnico e superior! Até R$ 6,7 mil

Edital publicado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência faz saber aos interessados a abertura de novo edital de processo seletivo com 07 vagas imediatas, além de cadastro reserva. As oportunidades são para candidatos de ensino médio/técnico e superior. O edital conta com chances para lotação em Nordeste/Jequitinhonha (CISNORJE), em Minas Gerais.

As vagas do SAMU 2020 são destinadas aos cargos de condutor socorrista (02 + CR), técnico em enfermagem (03 + CR) e médico (02 + CR). O regime jurídico a que se subordinará o candidato aprovado e contratado é o celetista.

O cargo de condutor socorrista tem requisito de nível médio, ter mais de 21 anos, experiência de seis meses e CNH na categoria D. O cargo de técnico de enfermagem tem exigência de nível técnico e registro no COREN-MG. Por fim, o cargo de Médico tem requisito de nível superior e registro no CRM.

O salário inicial do cargo de Condutor Socorrista será de R$ 1.288,86, por jornada de 40 horas semanais. O cargo de técnico em enfermagem terá salário de R$1.375,61, por jornada de trabalho de 30 horas semanais. Os médicos receberão R$ 6.777,27, por jornada de trabalho de 24 horas semanais.

Requisitos de ingresso

4.1.1 – Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do § 1.º, artigo 12, da Constituição

Federal.

4.1.2 – Não ter processo civil/criminal/administrativo nas esferas do CISNORJE;

4.1.3 – Não ter sido dispensado nos últimos 6 meses e/ou estar em processo administrativo por Órgãos Públicos.

4.2 O candidato assumirá as consequências de seus eventuais erros e/ou de seu procurador, quando do preenchimento do requerimento de inscrição.

4.3 Não será permitida, sob qualquer pretexto, a inscrição condicional ou provisória, via postal, fax ou e-mail.

4.4 O campo reservado ao cargo do requerimento de inscrição não poderá ter erro de sob pena de indeferimento da inscrição.

4.5 Julgados os pedidos de inscrições, com o exame da documentação apresentada e satisfeitas as exigências, o Presidente da Comissão realizadora do Processo Seletivo Simplificado homologará as inscrições, ocorrendo, após, a publicação da lista dos inscritos por afixação no quadro de avisos do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Nordeste / Jequitinhonha – CISNORJE e no site: www.cisnorje.saude.mg.gov.br

4.6 O Requerimento de Inscrição é pessoal e intransferível.

Inscrição SAMU 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 12 de fevereiro de 2020 no site oficial cisnorje.saude.mg.gov.br.

Etapas e Provas

A seleção vai contar com prova de títulos e curso de capacitação. Vale destacar que apenas os aprovados na avaliação de títulos vão ser chamados para o curso de treinamento. Ao final da formação, os concorrentes vão realizar prova objetiva que terá o objetivo de atestar o aproveitamento.

Segundo o edital, os candidatos que não atingirem 70% (setenta por cento) de aproveitamento do curso de capacitação e não terem 100% de presença, estarão automaticamente eliminados do certame.

A validade da seleção será de dois anos a partir da data de homologação sem possibilidade de prorrogação.

Atribuições dos cargos

Medico Intervencionista/regulador: Realizar procedimentos juntamente à equipe de saúde, no âmbito dos conhecimentos obtidos na formação superior de Medicina, para o atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência; integrar as equipes das Unidades de Suporte Avançado – USA’s, destinadas ao atendimento, remoção, transporte e transferência de pacientes, conforme designação da regulação médica, para prestação de socorro às vítimas de trauma e atendimentos clínicos para o adequado atendimento de urgência e emergência; supervisionar e ser corresponsável pelo correto preenchimento de todas as informações possíveis da ficha de Atendimento Pré-Hospitalar – FAPH avançado; cumprir as deliberações dos médicos reguladores, executando todas as orientações das prescrições médicas por telemedicina, para a realização dos adequados procedimentos no atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência; liderar a equipe de atendimento nas USA’s, devendo contatar o médico regulador no transcorrer do atendimento e notificando-o sobre as circunstâncias da ocorrência e evolução do quadro de saúde do paciente, para o recebimento de orientações sobre condutas e encaminhamentos.

Condutor Socorrista: Conduzir veículos de Unidades de Suporte Básico – USB e Unidades de Suporte Avançado – USA, destinados ao atendimento, remoção e transporte de pacientes, conforme designação da regulação médica, para prestação de socorro às vítimas de trauma e atendimentos clínicos; Manter e dirigir as unidades moveis do serviços com zelo, segurança e direção defensiva, respeitando as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, bem como as normas específicas para trânsito de ambulâncias, para adequada utilização do recurso e qualidade nos atendimentos; e Manter contato com a Central de Regulação Médica, via rádio ou telefone, para alinhamento de orientações e obtenção da qualidade nos atendimentos.

Técnico em Enfermagem: Na condição de Técnico de Enfermagem em Unidades de Suporte Básico de Vida deverá Conhecer integralmente todos os equipamentos, materiais e medicamentos disponíveis na ambulância e realizar manutenção básica dos mesmos; Realizar check-list diário dos materiais, equipamentos e medicamentos da unidade móvel, seguindo os padrões estabelecidos e mantendo a unidade e Mochilas de Atendimento em perfeito estado de conservação e assepsia; Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; e Conhecer a estrutura de saúde local.

Informações do concurso