Santo André – Qual é o segredo do melhor time do Paulistão 2020?

​Com a vitória por 1 a 0 sobre o ​Red Bull Bragantino, conquistada na tarde do último domingo (22), o Santo André reassumiu a liderança do grupo B e o topo da classificação geral do Paulistão 2020. São seis vitórias conquistadas em sete rodadas disputadas, início inspirado de temporada que teve como outro ponto alto a goleada por 4 a 1 sobre o Criciúma, equipe da Série C nacional, na primeira rodada da Copa do Brasil. Mas o que há de tão diferente neste time de Paulo Roberto Santos? Sua campanha/momento são alicerçados por dois fatores:

Santo André tá voando, melhor que o Santos de Jesualdo. — Anderson (@sfc_and) February 23, 2020

O primeiro fator, que também é o mais importante deles, é o estilo de jogo/identidade bem definidos. Enquanto os quatro grandes – especialmente Santos e Corinthians -, passam por um momento de transição de filosofia, o Ramalhão abriu a temporada com menos incertezas e mais ‘solidificado’ em ideia de jogo. Trata-se de uma equipe que abre mão de ter a posse de bola e se sente muito confortável sem ela: sabe se fechar, diminui os espaços do time rival com muita entrega tática (inclusive dos atacantes) e costuma ser letal nas bolas paradas/contra-ataques. É um time disciplinado, consciente e que sabe explorar bem suas virtudes.

O entrosamento/coletividade e o bom momento individual de algumas referências deste elenco sem estrelas, mas equilibrado, se consolidam como o segundo fator. ​Fernando Henrique, aos 36 anos de idade, faz um campeonato exemplar até aqui e vem garantindo na retaguarda andreense. Na frente, o experiente Ronaldo vem brilhando e já soma quatro gols em sete jogos na competição, estatística que o coloca na vice-artilheira do Paulistão.

Na próxima quarta-feira (26), o ‘encantado’ Santo André visita o ​Corinthians, clube imerso em um início de temporada turbulento sob comando do já criticado Tiago Nunes. Mais um gigante a ser surpreendido pelo ímpeto do Ramalhão? Veremos.

Crédito da foto de cobertura: Divulgação/EC Santo André