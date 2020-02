Santo André x São Paulo | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Considerado como um dos Estaduais mais competitivos do país, o Campeonato Paulista chega em sua quinta rodada neste final de semana. O ​São Paulo, que não ergue a taça local desde 2005, ainda trabalha para encontrar sua melhor formação neste início de temporada e terá pela frente o Santo André, time que vive um bom começo de 2020. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o duelo deste domingo (9):

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Santo André x São Paulo ​Motivo: ​Quinta rodada do Paulistão 2020 ​Data: ​09/02/2020 ​Hora: ​18h (de Brasília) ​Local: ​Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP) ​Árbitro: ​Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP) ​Onde assistir: ​Premiere

Prováveis escalações

​Provável S. André: ​Fernando Henrique; Ricardo Luz, Luizão, Rodrigo, Marlon; Paulo Vinícius, Dudu Vieira, Branquinho; Vitinho Mesquita, Douglas Baggio e Ronaldo. ​Provável SPFC: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Anderson Martins (Bruno Alves), Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves, Hernandes; Vitor Bueno, Alexandre Pato, Pablo.​

O Ramalhão chega com força total para este compromisso contra o Tricolor Paulista, sem atletas lesionados no departamento médico ou suspensos. Como o clube do ABC costuma ter suas atividades fechadas, é difícil prever qual será a escalação definida pelo treinador Paulo Roberto Santos. Destaque para o veterano goleiro Fernando Henrique, ​ex-Fluminense.

Pelo lado do São Paulo, o técnico Fernando Diniz ainda passa distante de poder contar com seu grupo completo. Helinho, Gabriel Sara, Joao Rojas e Walce seguem se recuperando de lesões, enquanto Antony e Igor Gomes servem à Seleção Olímpica. A única dúvida fica a cargo da linha de defesa, com Anderson Martins podendo iniciar entre os titulares no lugar de Bruno Alves, que além de apresentar um ​problema físico, está pendurado.

Últimos cinco jogos

​Santo André ​São Paulo ​Ponte Preta 2 x 3 Santo André (23/01) ​São Paulo 2 x 0 Água Santa (22/01) ​Santo André 2 x 1 Ferroviária (26/01) ​Palmeiras 0 x 0 São Paulo (26/01) ​Santo André 1 x 0 Água Santa (29/01) ​Ferroviária 1 x 2 São Paulo (29/01) ​Guarani 2 x 1 Santo André (02/02) São Paulo 1 x 1 Novorizontino (03/02) ​Santo André 4 x 1 Criciúma (05/02) – CdB –

Em cinco jogos oficiais disputados na temporada, o Ramalhão conquistou quatro vitórias e sofreu apenas um revés, justamente na quarta rodada do Paulistão, para o Guarani. O bom início de ano do time do ABC paulista empolga e já o credencia como candidato à ‘azarão’ na competição. O São Paulo, por sua vez, segue apresentando grandes dificuldades ofensivas: cria bastante e ameaça a meta rival, mas peca nas finalizações. O tropeço na última rodada diante do Novorizontino, no entanto, foi marcado pela ​péssima atuação do trio de arbitragem, que acumulou erros grotescos contra o clube do Morumbi.