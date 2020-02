Santos define data para retorno de Marinho; Peixe decreta saída de atacante

O técnico Jesualdo Ferreira pode ter em breve o retorno de Marinho. O atacante, que é um dos grandes destaques da equipe, se recupera de uma fratura no pé esquerdo e iniciou na última terça-feira (25), a transição física no CT Rei Pelé. Já sem a bota de proteção, o jogador caminhou em volta do gramado.

De acordo com o site​ ‘Dário do Peixe’, a comissão prepara o atleta para o duelo diante do Defensa y Justicia, que será realizado na próxima terça-feira (03), fora de casa. Apesar do desejo do clube, Marinho ainda deve ser baixa para o confronto e deve demorar mais um pouco para voltar ao gramados.

Fora de campo, o time paulista acertou nesta quarta-feira (26), o empréstimo de Lucas Yanase para o Rio Branco, do Espírito Santo. O jogador chegou com grande expectativa, sendo a primeira contratação do presidente José Carlos Peres, porém ainda não decolou e sequer estreou com a camisa Alvinegra.

A contratação do jovem foi polêmica, Peres, inclusive, explicou o negócio ao conselho Deliberativo: “Lucas tinha um contrato com o Liverpool que eu encaminhei ao Marcelo ano passado e ele encaminhou para o sub-23, mas não chamaram o garoto. Tem futuro, salário dele é muito pequeno, cerca de cinco ou seis salários mínimos e que pode render muito. Está treinando e vai mostrar serviço. É do sub-23. Jair preferiu segurar o menino para disputar as competições do sub-23 e se for bem, puxar. Se não der certo, não perderemos nada. Fizeram carnaval como se fosse crime, o valor é muito pequeno. Vão na minha sala que eu mostro”, disse.