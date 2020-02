Santos estuda contratação de zagueiro que atua na Bulgária; indicação é de Jesualdo

​O ​Santos está atrás de um novo zagueiro. E ele pode vir da Europa. Segundo apuração do portal Goal, a direção do Peixe estuda a contratação do português Nuno Reis, que atualmente joga no Levski Sofia, da Bulgária.

As conversas com o jogador de 29 anos e que foi revelado pelo Sporting, de Lisboa, estão em estágio inicial, mas a ideia é justamente garantir mais um nome para colocar à disposição do técnico Jesualdo Ferreira. No momento, apenas Luan e Luiz Felipe têm condições de jogo, uma vez que Lucas Veríssimo e Felipe Aguilar se encontram lesionados.

Ao longo da carreira, Nuno Reis acumula diversas convocações para as seleções de base de seu país. Antes de chegar ao time búlgaro em 2018, passou também por Cercle Brugge (Bélgica), Olhanense, Vitória de Setúbal (ambos de Portugal), Metz (França) e Panathinaikos (Grécia).

