Santos negocia rescisão com Bryan Ruiz; jogador pede quantia milionária

​Em ‘eterna’ negociação, ​Santos segue tentando rescisão contratual com o costarriquenho Bryan Ruiz. O meio-campista de 34 anos tem contrato com o Peixe até o final da temporada e faz exigências antes de assinar quebra do vínculo.

Em rede social, o meia afirmou estar à disposição para qualquer situação: ficar ou sair, mas que devem conversar e resolver todos os ‘empecilhos’. “Se querem que eu fique, estou disponível para jogar e dar o meu melhor (como sempre aconteceu). Mas se querem que eu vá embora, devem me pagar o que me devem para podermos falar de rescisão. Se nenhuma das suposições for cumprida, devo lutar pelos meus direitos”, declarou.

O clube e o jogador negociam há mais de um ano, mas ainda não encontraram um ponto comum. De acordo com a ​Gazeta Esportiva, o Alvinegro Praiano deve salários ao veterano e uma das condições para a rescisão é a quitação da dívida.

O meia também cobra 75% do montante que iria receber até o termino do contrato, no dia 31 de janeiro, com metade da quantia à vista. Bryan Ruiz tem o segundo maior salário do grupo – fora Custa – e o percentual exigido vale aproximadamente R$6 milhões.

Em termos econômicos não vale a pena adiantar o pagamento de uma dívida sem um desconto razoável. O prejuízo já está tomado, então, que ele mofe no time B, e acabe a carreira de forma apagada. — Don Fiori (@donfiori1) February 20, 2020

O ex-camisa 10 da Costa Rica chegou ao Santos em 2018 e era cotado como um grande reforço. Entretanto, o meia não conseguiu engrenar no futebol brasileiro e está “encostado” no time B.