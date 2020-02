Santos tem trunfo ‘curioso’ para convencer Robinho a retornar ao clube

Um grande ídolo alvinegro pode estar retornando à Vila Belmiro nas próximas semanas. Robinho, revelado nas categorias de base do ​Santos, está no topo da lista de prioridades para a temporada 2020. Além do aspecto afetivo/emocional que conecta as partes, a alta cúpula santista conta com um trunfo ‘curioso’ na tentativa de convencer o atacante a retornar ao Peixe: uma dívida em aberto entre jogador e clube.

Parece surreal, mas a gente explica. Como destaca o UOL Esportes, o Peixe deve cerca de R$ 4 milhões ao jogador, entre salários/bonificações que não foram quitados durante a gestão de Modesto Roma Júnior. O mandatário chegou a entrar em acordo com Robinho, mas jamais quitou os valores acertados. Tentando reafirmar o compromisso do clube em tê-lo novamente, a gestão de Peres se comprometeu a pagar a dívida. Uma parte dela, inclusive, já foi acertada.

Robinho está no Istambul Basaksehir (TUR), mas seu vínculo com o clube turco se encerra em junho de 2020, ou seja, já está livre para assinar pré-contrato com qualquer outro time. O Peixe também aposta na boa relação de José Carlos Peres com Marisa Alija, representante do jogador, como facilitador para um desfecho feliz na negociação.