São Paulo pode ter “reforço inesperado” para duelo de sábado contra o Oeste

​O ​São Paulo pode ter um reforço de peso para a partida contra o Oeste, sábado, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Na manhã desta quarta-feira, o atacante Antony voltou a treinar no CT da Barra Funda depois de ser negociado com o Ajax, da Holanda.

É bem verdade que o jogador ganhou uma carga de trabalho diferente em relação aos demais companheiros, uma vez que, após realizar exames médicos na última terça-feira, ainda precisa definir algumas pendências burocráticas e não teve o seguro liberado. Como a janela de transferências para a Europa só reabre na metade do ano, o atleta poderá disputar o restante do Estadual, bem como o início do Campeonato Brasileiro e a fase de grupos da Libertadores da América.

Antony estreará na próxima partida do Paulista a nova numeração de sua camisa, mudando do 39 para o 17, número semelhante ao de Lucas Moura, que era o 7 e foi o último jogador do São Paulo que foi negociado e jogou por mais seis meses no clube.https://t.co/y3UEd4b7Vm pic.twitter.com/b92q2pKhSw — ArquibancadaTricolor (@arqtricolor) February 19, 2020

A negociação envolvendo Antony gira em torno de 22 milhões de euros (incluindo bônus por metas atingidas), o equivalente, na cotação atual, a R$ 103,8 milhões. Como o Tricolor fechou 2019 com déficit de R$ 180 milhões, a grana servirá para, no mínimo, amenizar as dificuldades financeiras do clube, atual terceiro colocado no Grupo C do Paulistão.

