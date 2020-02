São Paulo x Corinthians | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Vindo de uma inesperada e frustrante eliminação ainda na segunda fase prévia da ​Libertadores, o Corinthians tenta ‘juntar os cacos’ já neste sábado (15), quando enfrenta o São Paulo pela sexta rodada do Paulistão. O Tricolor vem de revés na competição e também vive começo de ​temporada abaixo da expectativa. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o primeiro Majestoso de 2020:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ São Paulo x Corinthians​ ​Motivo: ​6ª rodada do Paulistão 2020 ​Data: ​15/02/2020 ​Hora: ​19h (de Brasília) ​Local: ​Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP) ​Árbitro: ​Douglas Marques das Flores (SP) ​Onde assistir: ​Premiere

Prováveis escalações

​Provável São Paulo: ​Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes (Igor Gomes); Vitor Bueno, Antony (Pablo) e Pato. ​Provável Corinthians: ​Cássio; Fagner, Gil, Pedro Henrique e Sidcley; Camacho, Cantillo, Pedrinho, Luan e Yony González (Love); Boselli.

Precisando se recuperar do revés do último final de semana, Fernando Diniz pode apostar em um ​São Paulo rejuvenescido em seu sistema ofensivo. Reincorporados após a disputa do pré-Olímpico da Colômbia com a Seleção Brasileira, Igor Gomes e Antony estão aptos a estrear na temporada pelo Tricolor. Eles podem tomar as vagas de Hernanes e Pablo.

Pelo lado do ​Corinthians, não há brechas para abatimento e o lema é ‘virar a chave’ o quanto antes. Tiago Nunes, bastante criticado após a eliminação continental, deve promover a estreia de Yony González já neste Majestoso. O atacante colombiano vem treinando junto de seus novos companheiros há alguns dias, e deve tomar a vaga de Vagner Love.

Últimos cinco jogos

​São Paulo ​Corinthians ​São Paulo 2 x 0 Água Santa (22/01) ​Ponte Preta 2 x 1 Corinthians (30/01) ​Palmeiras 0 x 0 São Paulo (26/01) ​Corinthians 2 x 0 Santos (02/02) ​Ferroviária 1 x 2 São Paulo (29/01) ​Guaraní-PAR 1 x 0 Corinthians (05/02) ​São Paulo 1 x 1 Novorizontino (03/02) ​Corinthians 0 x 1 Inter de Limeira (09/02) ​Santo André 2 x 1 São Paulo (09/02) ​Corinthians 2 x 1 Guaraní-PAR (12/02)

Com campanha irregular de duas vitórias, dois empates e uma derrota, o Tricolor Paulista é apenas o terceiro colorado do Grupo C com oito pontos, atrás da Inter de Limeira (9) e do Mirassol. Assim como o rival do Morumbi, o Timão também não lidera sua chave: com sete pontos somados em cinco partidas, é o segundo colocado do Grupo D, atrás do Guarani.