São Paulo x Novorizontino | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Marcada pela primeira derrota do Palmeiras e pelo ​clássico entre Corinthians e Santos, a quarta rodada do Paulistão será concluída nesta segunda-feira (3), quando mais um gigante do Estado entra em campo. No Morumbi, o São Paulo desafia o bom time do Grêmio Novorizontino, que faz bom início de torneio. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​São Paulo x Novorizontino ​Motivo: ​Quarta rodada do Paulistão 2020 ​Data: ​03/02/2020 ​Hora: ​20h (de Brasília) ​Local: ​Morumbi, em São Paulo (SP) ​Árbitro: ​Flávio Roberto Mineiro Ribeiro ​Onde assistir: ​Premiere

Prováveis escalações

​Provável São Paulo: ​Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes e Daniel Alves; Vitor Bueno, Alexandre Pato e Pablo. ​Provável Novorizontino: ​Oliveira; Celsinho, Everton Sena, Bruno Aguiar e Paulinho; Adilson Goiano, João Pedro, Higor Leite, Cléo Silva, Felipe Marques; Thiago Ribeiro.

Após vitória de virada contra a Ferroviária, o ​São Paulo deve repetir a mesma formação deste último duelo. As baixas de Fernando Diniz ficam a cargo de Helinho, João Rojas, Gabriel Sara e Walce, todos no departamento médico. Além deles, o atacante Antony ainda representa a Seleção Sub-23 no pré-Olímpico da Colômbia.

Pelo lado do Novorizontino, o treinador Roberto Fonseca não poderia estar mais satisfeito com o desempenho de sua equipe, ainda invicta na competição. O comandante poderá ir a campo com sua formação considerada ideal/titular, já que não tem lesionados ou suspensos.

Campanha no Paulistão 2020





​ ​ ​São Paulo ​Novorizontino ​São Paulo 2 x 0 Água Santa (22/01) ​Novorizontino 2 x 0 Oeste (22/01) ​Palmeiras 0 x 0 São Paulo (26/01) ​Água Santa 0 x 2 Novorizontino (25/01) ​Ferroviária 1 x 2 São Paulo (29/01) ​Novorizontino 0 x 0 Red Bull Bragantino (30/01)

​​

Trata-se de um duelo entre times ainda invictos na competição e de campanhas bastante semelhantes até aqui: o Tricolor Paulista soma sete pontos, com quatro gols feitos e apenas um sofrido, enquanto o Grêmio Novorizontino, surpresa dentre os chamados ‘pequenos’, fez os mesmos sete pontos, com quatro gols e nenhum tento sofrido.