Saque-aniversário do FGTS libera grana para contas ativas e inativas; veja quem pode

A última sexta-feira, 31 de janeiro, foi o último dia para os nascidos em janeiro aderirem ao saque-aniversário do FGTS. Quem fizer a adesão depois de 31 de janeiro, só poderá sacar o dinheiro a partir de 2021. O saque aniversário vale para contas ativas e inativas.

Segundo informações da Caixa Econômica, mais de 2 milhões de trabalhadores já aderiram a essa modalidade de retirada.

Confira algumas perguntas frequentes respondidas abaixo e tire suas dúvidas:

Posso escolher receber o saque-aniversário apenas de uma das minhas contas vinculadas?

Não. O trabalhador que optar pelo cadastramento no saque-aniversário terá todas as suas contas associadas à modalidade de retirada. Ou seja, não poderá sacar a integralidade do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

Se estou desempregado, mas tenho saldo em contas de FGTS, poderei aderir?

Todo o trabalhador com conta vinculada de FGTS, ativa ou inativa, tem direito à modalidade de saque-aniversário, desde que faça a opção nos canais oferecidos pelo banco.

Como faço para aderir ao saque-aniversário?

O atendimento é feito por meio do aplicativo FGTS ou do site do banco (fgts.caixa.gov.br). Todo trabalhador com conta ativa ou inativa pode fazer essa opção. A retirada será liberada somente a partir de abril de 2020.

Ao solicitar a opção pelo saque-aniversário numa agência da Caixa, o beneficiário será informado pelo atendente do banco sobre o valor de seu saldo do FGTS, antes do registro efetivo da opção.

Quem tem conta na Caixa pode fazer a adesão pelo aplicativo do banco, na opção “FGTS e INSS”, seguida por “FGTS” e “Saque Aniversário FGTS”. A clicar neste último link, aparece a possibilidade de adesão, informando o valor previsto de retirada anual, com o “Termo de opção”.

Quais serão as datas de saque-aniversário?

Nascidos em janeiro e fevereiro – saques de abril a junho de 2020

Nascidos em março e abril – saques de maio a julho de 2020

Nascidos em maio e junho – saques de junho a agosto de 2020

Nascidos em julho – saques de julho a setembro de 2020

Nascidos em agostos – saques de agosto a outubro de 2020

Nascidos em setembro – saques de setembro a novembro de 2020

Nascidos em outubro – saques de outubro a dezembro de 2020

Nascidos em novembro – saques de novembro de 2020 a janeiro de 2021

Nascidos em dezembro – saques dezembro de 2020 a fevereiro de 2021

Qual será o valor a retirar?

Nos saques-aniversário do FGTS haverá limite de retirada. O valor anual será um percentual do saldo da conta do trabalhador. Para contas com até R$ 500, vão ser liberados 50% do saldo. Quanto maior for o valor em conta, mais o percentual será reduzido.

Para as contas com mais de R$ 500, os saques serão acrescidos de uma parcela fixa (veja abaixo). Portanto, os cotistas com saldo menor poderão sacar anualmente percentuais maiores.

O que acontecerá se o dinheiro disponível para retirada acabar e eu não tiver uma conta em que estejam sendo feitos depósitos atuais (conta inativa)?

O trabalhador vai parar de receber. No entanto, isso não o transferirá automaticamente para a modalidade saque-rescisão (aquela em que não há parcelas sacadas anualmente, mas o trabalhador pode retirar todo o fundo em caso de demissão sem justa causa). Caso queira mudar para a modalidade saque-rescisão, deverá pedir a migração, que só será efetuada após um período de carência de dois anos.