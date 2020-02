Saúde da mulher vira tema de estudo em departamentos de futebol feminino no Brasil

Caminhando para ser cada vez mais organizado e profissional, o ​futebol feminino no​ Brasil tem alguns expoentes que já fazem o que é ‘modelo’ na Inglaterra: um estudo aprofundado sobre a saúde da mulher, ciclo menstrual e sua influência na rotina de uma atleta. Ao longo dos últimos dias, a notícia de que o Chelsea adaptava seus treinamentos de acordo com o período menstrual de cada jogadora ‘viralizou’, sem que muitos soubessem que esta é a realidade em alguns dos mais importantes clubes que investem na modalidade por aqui.

Em uma reportagem especial, o ​Globoesporte procurou representantes dos 16 clubes da Série A de 2020. Seis deles fazem o monitoramento específico acerca do ciclo menstrual das jogadoras e alteram atividades e treinamentos com base nessas informações: Flamengo, Corinthians, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vitória. Na Série B nacional, o ​Bahia é um dos casos mais ‘vanguardistas’: faz o monitoramento desde 2019.

“Antes eu sofria muito com lesões, principalmente nos joelhos. E hoje, depois do questionário que o preparador passa pra gente, os pré-treinos também, com base dos ciclos, se eu estiver no período e com muita indisposição, ele diminui mais a carga e faz mais repetições. Isso ajuda bastante. Raramente acontecem lesões”, afirmou a zagueira Aila, do Bahia.

Ao receber o projeto do ECB @ecbahia para assumir a preparação física do time feminino, procurei estudar a fisiologia e ciclo menstrual para melhor conhecer as nossas atletas. E através desses estudos, percebi que algumas atletas são afetadas de diferentes maneiras. pic.twitter.com/wYbU09wPnl — Italo Trinchão 🇧🇷 (@ItaloTrinchao) February 15, 2020

Uma pesquisa aprofundada realizada pelo Hospital Portland, de Londres, corrobora a fala da defensora tricolor: as mulheres têm mais risco de sofrer lesões musculares e nos tendões por volta da metade e do fim do ciclo menstrual, algo que está diretamente relacionado às mudanças hormonais no corpo feminino durante este período.

A Seleção Brasileira ainda não trabalha com o método de monitoramento menstrual, mas Pia Sundhage, técnica da Canarinho, se mostrou entusiasta dos estudos mais aprofundados que atendam as especificidades e demandas do futebol feminino: “Fizemos isso na Suécia, 30 anos atrás, para ver a questão das lesões no período menstrual. Claro que pode ser algo para ajustar um pouco o treino, mas é muito individual. É interessante por ter uma pesquisa em relação ao esporte feminino. Anteriormente, havia apenas o estudo dos homens”, afirmou.