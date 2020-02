SBT dá início à produção do reality “Uma Vida, Um Sonho”, com Glenda Kozlowski – Bastidores

O programa tem data de estreia prevista para o mês de maio.

Entrou em fase de produção o programa “Uma Vida, Um Sonho”, o reality show a ser apresentado por Glenda Kozlowski no SBT.

O programa irá ao ar aos domingos de manhã, e contará com a participação de 22 jovens, com idades entre 18 e 20 anos, que sonham com uma carreira no universo do futebol. O público e os treinadores serão os responsáveis por definir os vencedores em cada edição, ao vivo, e o grande campeão do reality terá a oportunidade de entrar em um grande clube da Europa.

Cerca de 120 garotos inscritos passaram pela primeira seleção. A segunda fase será ainda mais rigorosa na avaliação técnica e física. E, já na terceira, serão formadas as equipes.

