“SBT Games” transmite evento “Press Start” neste sábado (22) – Bastidores

As partidas contarão com até 100 participantes divididos em times de até quatro jogadores.

Neste próximo sábado (22), o SBT Games transmitirá o primeiro campeonato de Fortnite promovido pela Liga dos Surdos. Das 16h às 20h, o público poderá assistir jogadores ouvintes e não ouvintes duelando na página do Facebook do SBT Games. O torneio é organizado pela Liga dos Surdos, iniciativa criada por André Luiz “NerdSurdo” Santos. “Sempre trabalhei para que jogadores surdos tenham visibilidade e mostrem seu talento. Saber que o SBT tem as portas abertas pra inclusão me fez acreditar nesta parceria”, contou NerdSurdo.

A parceria teve início após uma conversa no Twitter entre a Liga dos Surdos e o SBT Games, gerando forte engajamento e repercussão positiva nas redes sociais. “Quando o recebi o convite, da forma que foi feito em libras, fiquei muito emocionado. É o melhor lugar pra transmitir a Liga dos Surdos”, completa o organizador da liga. Todo o evento contará com o apoio de intérpretes de libras e um narrador durante a transmissão. Além disso, influenciadores digitais como Nether e Josi Gamer comentarão todas as partidas ao vivo.

As partidas contarão com até 100 participantes divididos em times de até quatro jogadores. A cada vitória nas tradicionais “quedas” e abates, os players somarão pontos em busca dos primeiros lugares na classificação geral.

Confira a página oficial do SBT GAMES no Facebook: https://www.facebook.com/SBTGamesOficial/