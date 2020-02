O formato do programa será mantido.

O SBT marcou a estreia da segunda temporada do “Programa da Maisa” para 21 de março. Nesta data, serão retomadas as entrevistas inéditas. Diante da ótima recepção, o formato do programa será mantido. A permanência do humorista Oscar Filho, por exemplo, já foi acertada.

Programa da Maisa fechou o ano de 2019 na vice-liderança. As reprises estão perdendo para Record TV.