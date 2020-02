Segunda temporada da série “Arcanjo Renegado” será gravada na África – Bastidores

Marcello Melo Jr. é o protagonista da produção do GloboPlay.

A TV Globo está empolgadíssima com a série “Arcanjo Renegado”, tanto que já aprovou a produção da segunda temporada.

De acordo com informações da jornalista Patrícia Kogut (O Globo), o primeiro episódio da próxima temporada, do produto do GloboPlay, terá cerca de uma hora e gravado na África. A equipe ainda não definiu o lugar, mas procura uma locação em que simulará uma zona de conflito. É onde o sargento Mikhael (Marcello Melo Jr.) estará.

Mikhael é líder de uma unidade de elite da Polícia Militar. Depois que seu melhor amigo é morto durante uma operação na favela da Maré, o policial busca vingança e sua vida muda radicalmente.

Sobre Globoplay

O Globoplay é a maior plataforma brasileira de streaming, com oferta de conteúdo gratuito e exclusivo para assinantes. Com mais de 840 títulos publicados em 2019 e cerca de 40 milhões de horas de consumo por mês, o serviço reúne conteúdos originais Globo e do mercado audiovisual independente, filmes e séries internacionais renomadas, dentre elas produções exclusivas, que só serão exibidas online. Tudo junto, na mais completa e variada oferta de conteúdo para que o público acesse a qualquer momento e de onde estiver o que está no ar, o que já foi ao ar e o que ainda será exibido.