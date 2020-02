SEGURANÇA: Guarda Municipal faz balanço positivo do carnaval 2020 em Igreja Nova

Um trabalho preventivo e educativo que resultou em uma festa de muita alegria e paz. Assim pode ser definido o trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal de Igreja Nova durante o carnaval 2020, sendo contabilizado até o momento um resultado positivo diante do esquema de segurança montado pela prefeitura com os órgãos de segurança.

De acordo com o chefe da Guarda Municipal de Igreja Nova, Ismael Santos, o carnaval 2020 na cidade foi um dos mais tranquilos dos últimos anos, diante da programação festiva que atraiu muito mais pessoas até o QG da Folia, montado no centro da cidade. Ele ressalta que o trabalho preventivo e educativo juntamente com a Polícia Militar, resultou em um ambiente de paz e tranquilidade.

“Montamos barreiras nas entradas das ruas que davam acesso ao QG da Folia e juntamente com a PM, ajudamos nas revistas que evitaram a entrada de vidro e também objetos perfuro cortantes no local de realização dos shows, prevenindo surpresas desagradáveis que pudessem tirar o brilho da festa. Agradecemos a prefeita Verônica Dantas por todo o apoio dado juntamente com o Secretário Valdy Idalino à Guarda Municipal, para que pudéssemos ter o êxito alcançado em nosso trabalho”, enfatizou o chefe da GM, Ismael.

Ainda foi destacado pelo chefe da GM, que durante a festa não chegou a ser necessária o uso da força progressiva, pois em todos os princípios de motim o diálogo estabeleceu o entendimento entre as partes. O Secretário Valdy Idalino agradeceu a toda a equipe da Secretaria de Cultura que acompanhou o trabalho da GM durante os festejos, destacando o apoio da prefeita Verônica Dantas e do Vice, Manoel Mateus, em oportunizar um carnaval de muita alegria, folia e paz à população igreja-novense.

