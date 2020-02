Sem acerto com futebol europeu, meia volta ao grupo e diz estar à disposição de Luxemburgo

​Gustavo Scarpa ia deixar o ​Palmeiras a caminho do Almería, da Espanha, mas o limite de gastos estabelecidos (Fair Play Financeiro) pela liga espanhola impediu a transferência do meio-campista. Sem chance de saída, o camisa 14 retornou ao time e corre contra o tempo perdido.

Scarpa ficou afastado do elenco principal durante a negociação e acabou perdendo espaço na equipe. Em entrevista nesta quarta-feira (5), o meia comentou sobre o tempo em que treinou separado e também revelou conversas com o treinador Vanderlei Luxemburgo.

Já que o Gustavo Scarpa ficou..ele não pode ser reserva nunca nesse time do Palmeiras.

Até entendo os testes do Luxa para esse início de temporada. Agora é a hora de testar todo mundo mesmo. — Palmeiras/BR 🔟 (@SEPalmeirasBR) February 2, 2020

“O pior de toda a situação [transferência frustrada para o Almería] foi ficar treinando separado. Se tivesse ficado com o grupo, eu não teria tanto impacto na questão física. Entendi o que o professor queria, a gente conversou e concordei em ficar fora, até por ele [Luxemburgo] ter passado por uma situação parecida”, afirmou Scarpa.

O meio-campista também lastimou o tempo perdido e acrescentou que vai brigar para recuperar o espaço no elenco. “Não tenho tempo em pensar no que deu errado. É uma semana que desligo no Palmeiras e perco minha vaga por meses. Mas vou continuar trabalhando forte e tudo vai dar certo”.

Em início de trabalho em seu retorno, Gustavo Scarpa viveu uma situação inusitada e foi escalado como lateral-esquerdo na derrota para o Bragantino. O meia, no entanto, demonstrou estar à disposição e gostou da experiência.

“O Luxemburgo ainda não perguntou sobre preferência de posição. No jogo mesmo fui chamado para a lateral, fiquei surpreso e não esperava, mas curti. Qualquer posição, estou dentro”, completou.