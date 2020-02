Sem André, Grêmio divulga lista de inscritos para a Copa Libertadores; presença de jovem é surpresa

​Sábado com vitória logo pela manhã, mas também com fim de suspense para a torcida gremista. Pouco depois de vencer o Juventude por 3 a 0 na Arena, o ​Grêmio confirmou a relação de atletas inscritos para a fase de grupos da Copa Libertadores.

A principal ausência é André. Ainda à procura de uma nova equipe, o atacante ficou de fora da lista do torneio continental, assim como já havia acontecido no Gauchão. Por outro lado, o jovem Ferreira – que passa por um imbróglio contratual – está confirmado.

A lista do Grêmio. Leonardo Gomes e Marcelo Oliveira, afastados há muito tempo, e Ferreira, apesar de o presidente dizer que não apareceria, estão no grupo de 30 jogadores da Libertadores pic.twitter.com/0CTMPVFZAy — Tomás Hammes (@tomashammes) February 29, 2020

De acordo com o site ​UOL Esporte, os representantes da promessa ficaram surpresos com a inscrição de seu jogador, uma vez que as conversas pela renovação do vínculo não avançaram nos últimos dias.

Confiram abaixo a lista completa dos jogadores que vão vestir a camisa tricolor em busca do tetracampeonato:

1 – Paulo Victor

2 – Victor Ferraz

3 – Geromel

4 – Kannemann

5 – Lucas Araújo

6 – Leonardo

7 – Matheus Henrique

8 – Maicon

9 – Luciano

10 – Thiago Neves

11 – Everton 1

2 – Bruno Cortez

13 – Rodrigues

14 – David Braz

15 – Darlan

16 – Lucas Silva

17 – L. Orejuela

18 – Ferreira

19 – Caio Henrique

20 – Thaciano

21 – Jean Pyerre

22 – Julio César

23 – Alisson

24 – Brenno

25 – Pepê

26 – Marcelo Oliveira

27 – Vanderlei

28 – Paulo Miranda

29 – Diego Souza

30 – Patrick