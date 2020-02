Sem Antony, Diniz ganha dois reforços de peso para jogo contra a Ponte; dupla vinha sendo desfalque

​O técnico Fernando Diniz não deve poupar ninguém e levar o que tem de melhor para a partida diante da Ponte Preta, no domingo (01), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O​ Tricolor é o primeiro colocado do grupo C, com 12 pontos. Até aqui, em sete partidas, foram três vitórias, três empates e uma derrota.

Para o jogo contra a Macaca, o comandante terá Antony como desfalque, já que nesta quinta-feira (27), após exames, foi constatada uma entorse no tornozelo esquerdo no treino da última quarta, sendo baixa nos próximos duelos. O Soberano não divulgou o tempo de recuperação, mas é provável que o destaque fique fora da estreia na Libertadores, contra o Binacional.

Apesar de não contar com o atacante, Diniz teve os retornos do zagueiro Arboleda e do lateral-direito Juanfran aos treinamentos. Ambos não participaram das atividades na última quarta-feira (26), e trabalharam normalmente nesta quinta, ficando à disposição da comissão técnica contra a Ponte.

Juanfran vinha sentindo um incômodo no pé e acabou deixando a atividade mais cedo, mas já era sabido que não seria preocupação. Enquanto que Arboleda havia sido liberado por dois dias para resolver problemas pessoais no Equador. Com a volta, o defensor formará a dupla titular com Bruno Alves.