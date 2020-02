Sem B. Henrique, pupilo de Jesus é cotado para iniciar entre os titulares do Fla na final da Recopa

​O Flamengo tem mais uma partida decisiva no ano: na noite desta quarta-feira (26), enfrenta o Independiente del Valle pelo segundo jogo da Recopa. A expectativa é que mais de 62 mil ​Rubro-Negros estejam no Maracanã para realizar uma belíssima festa e empurrar o time em busca do título internacional. Para a decisão, Jorge Jesus não terá Bruno Henrique, um dos seus principais jogadores do sistema ofensivo.

Sem o goleador, o treinador português “ganhou” uma enorme dor de cabeça para encontrar um substituto. Nos últimos treinamentos, Jesus treinou diversas formações e um velho conhecido do torcedor está cotado para ganhar a vaga de titular: Vitinho. O atacante, que jogou bem contra os equatorianos e fez uma bela partida diante do Boavista, ganhou moral internamente e pode ter a chance pela primeira vez de atuar desde o começo com a equipe principal.

O meio-campista Diego Ribas e o centroavante Pedro correm por fora. Os dois também fizeram testes entre os titulares, mas Jorge Jesus não deseja mudar muito a característica da equipe. O camisa 10 não foi bem diante do Independiente del Valle no primeiro jogo e saiu no intervalo. Michael, que também pode atuar pela esquerda, ainda é visto como um atleta de segundo tempo, para incendiar a partida.

eu acho que o JJ vai colocar Vitinho de titular (entrou muito bem nos dois jogos que jogou) — bia (@_lisastan) February 26, 2020

Como de praxe, o “Mister” só vai divulgar a escalação oficial momentos antes da bola rolar. O lateral-direito Rafinha, que também é dúvida, deve ser relacionado. Se o experiente jogador não iniciar entre os titulares, João Lucas deve ganhar a vaga. Rodrigo Caio não fica nem no banco e Léo Pereira deve ser o seu substituto e, assim confirmado, vai atuar ao lado de Gustavo Henrique na zaga.