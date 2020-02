Sem custos? Cueva treina no México e Santos cobra R$471 milhões por meia

​Fica ou sai? Há dez dias longe do Santos, Christian Cueva ignora contrato com o Peixe e se apresenta ao Pachuca, do México. O peruano de 28 anos, inclusive, já treinou com os “novos companheiros” e espera resolver questões com o alvinegro paulista para fechar com o clube mexicano.

E o Cueva? Acho que a melhor decisão da FIFA seria obrigar o peruano a voltar para a Rússia — Fanatico Santos FC (@fanaticosantos) February 14, 2020

Em entrevista ao ​LANCE!, vice-presidente desportivo dos Tuzios, Andrés Fassi, afirmou que a situação deve ser resolvida entre o meia e a diretoria santista. O dirigente acrescentou que Cueva chegou sem custos. O Alvinegro Praiano acionou FIFA por abandono de emprego e pelo treinamento por outra equipe.

“O jogador veio de graça para o Pachuca, não temos nada a ver com o Santos. Essa é um tema entre clube e jogador”, afirmou Fassi. Por sua vez, o Peixe vê a situação de forma diferente e espera o pagamento de uma cláusula indenizatória (prevista no contrato) de 100 milhões de euros (cerca de R$471 milhões).

Como assim mano , Chegou de graça ao clube ? Esse Cueva é um inconveniente. — Nando Menezes (@NandoMenezes7) February 14, 2020

Em sua defesa, o meio-campista alega que o Santos tem uma dívida relacionada aos seus direitos de imagem. O clube nega e procura uma forma de pagar a ‘passe’ do atleta junto ao Krasnodar, da Rússia. Cueva chegou por empréstimo de um ano, em 2019, com obrigatoriedade de compra por 7 milhões de euros. A primeira das três parcelas deve ser paga em março.

Decepção na Vila Belmiro, Cueva é a segunda maior contratação da história do clube. O peruano entrou em campo em apenas 16 partidas ao longo de toda a temporada e não marcou nenhum gol. A principal marca da passagem do atleta na equipe praiana foi uma briga em uma casa de shows em Santos, que acabou com o jogador sendo afastado.