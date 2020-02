Sem Edilson, Cruzeiro ganha novidades e dupla deve começar entre os titulares diante do Patrocinense

​Com um novo modelo de gestão, o ​Cruzeiro faz um bom começo de temporada. O clube é o terceiro colocado do Campeonato Mineiro com 10 pontos, apenas um de diferença para o rival Atlético, que é o primeiro com 11. Os comandados de Adilson Batista enfrentam no domingo (16), o Patrocinense, às 19h, fora de casa.

Para a partida, o clube terá os desfalques de Edilson, com amigdalite, e Judivan, que sofre com desgaste muscular na coxa esquerda. Com a baixa do lateral, Valdir, de 19 anos, que pertence ao Coimbra e está emprestado a Raposa, deve ser a novidade, começando entre os onze iniciais.

Machado, com lesão muscular na coxa direita, vira problema para as próximas partidas e pode ficar fora dos gramados por até um mês. O volante, inclusive, não atuou no duelo da última quinta-feira (13), diante do São Raimundo, no empate por 2 a 2, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Apesar dos desfalques, Adilson terá retornos importantes: os meio-campistas Everton Felipe e Jadsom que não estavam à disposição, pode começar entre os titulares. O atacante Vinícius Popó, que também não vinha sendo relacionado, é outra opção e agrada a comissão técnica.