Sem paralelo? Especialistas debatem Palmeiras e regra de Fair Play Financeiro

​Na tarde da última sexta-feira (14), o mundo do futebol recebeu com espanto e surpresa a pesada punição da UEFA para o Manchester City. ​Por fraude financeira, o clube inglês está vetado de participar da Champions League por duas temporadas, e ainda terá que pagar cerca de 30 milhões de euros de multa. Como pontua o jornalista Andrei Kampff em seu ​Blog Lei em Campo, o caso hipotético mais próximo de gerar debate no Brasil envolve o Palmeiras, tanto pelo recente empréstimo do ex-presidente Paulo Nobre para normalizar o fluxo de caixa do clube, tanto pela relação do Alviverde com a Crefisa, sua patrocinadora.

Procurados pela fonte anteriormente citada, especialistas divergiram sobre o tema. Para o consultor Fernando Ferreira, a transação envolvendo o ex-mandatário pode se configurar em doping financeiro: “O Nobre financiou a operação a juros muito baixos que um clube como o Palmeiras não teria acesso. Então nesse sentido uma parte disso seria um pequeno doping financeiro que seria a diferença de taxa de juros entre um crédito normal que o Palmeiras tomaria e de um crédito como ele deu com prazo longo. Esses empréstimos foram feitos com uma taxa muito próxima da Selic, que quando ele começou a emprestar estava em torno de 11%. Hoje é 4,25%. E ele fez uma operação com um prazo de até 15 anos para o Palmeiras pagar. Clube de futebol em geral não consegue crédito superior a um ano”, afirmou.

Manchester City foi banido da Champions por 2 anos por conta do Fair Play. Lembro que até ontem rolava esse debate em todos programas de TV em relação ao Palmeiras. Flamengo está gastando pesado esse ano e não se fala nada sobre o assunto. Engraçado né. — Bandeira Palestra 🇮🇹 (@bandeirapalest) February 14, 2020

Para o economista César Grafietti, que trabalha nos bastidores da CBF para implementação de regras do Fair Play Financeiro, o caso não é passível de punição: “Na regra da Uefa não seria punição, porque era uma dívida. Não se pode punir por pagar juros menores. Até porque o clube pagou a dívida. Mesmo se fosse uma capitalização, ainda assim o objetivo foi reduzir passivos e garantir o pagamento de salários em dia. Não dá para caracterizar”, pontuou.