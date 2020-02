Sem quadro de fofoca, Balanço Geral SP vence Globo por quatro pontos de vantagem – Audiência da TV

Geraldo Luís apresenta o jornalístico da Record TV.

Nesta terça-feira, dia 11/02, o Balanço Geral SP, apresentado por Geraldo Luís, se dedicou completamente, pelo segundo dia consecutivo, à cobertura das enchentes em São Paulo, e deixou de exibir o quadro A Hora da Venenosa.

Com noticiário sobre as chuvas, durante a faixa completa do programa de fofocas da concorrente, o Balanço Geral ficou em primeiro lugar isolado com quatro pontos a mais que a segunda colocada. Das 14h21 às 15h16, o programa ficou com 12 pontos de média, contra 8 pontos de média da atração da concorrente (Se Joga/Globo).

O Balanço Geral ainda foi líder na faixa das 13h58 às 15h16, com 11 pontos de média. Neste intervalo, a concorrente segunda colocada exibia um telejornal e o programa de fofoca e marcou 9 pontos

Em seu horário completo, das 11h51 às 15h16, o Balanço Geral SP manteve a boa audiência e consolidou o segundo lugar absoluto ao marcar 9 pontos de média, pico de 13 pontos e share de 19%. A terceira colocada ficou com 7 pontos de média.

Com informações da assessoria da Record TV.