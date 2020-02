Sem Rony e Soteldo, Atlético Mineiro segue na busca por um atacante

​O ​Atlético Mineiro foi bastante incisivo no mercado e acertou com um “pacotão” de contratações para 2020. Entretanto, o Galo ainda não considera o elenco fechado e espera trazer mais um reforço para o grupo do venezuelano Rafael Dudamel. A procura é por um atacante que atue pelos lados do campo.

O Alvinegro tentou a contratação do baixinho Soteldo, do ​Santos, mas não obteve êxito, e também sondou a situação do atacante Rony, mas o ex-​Athletico acertou com o ​Palmeiras. A diretoria segue trabalhando em silêncio, mas não esconde que continua em busca de um novo jogador.

Questionado após eliminação na Copa Sul-Americana, Sérgio Sette Câmara, presidente do Atlético-MG, confirmou a procura por um jogador para o setor ofensivo, mas não revelou nomes. De acordo com o ​UOL Esporte, a aposta da vez é o atacante Róger Guedes.

O nome do ex-atacante do Galo agrada a diretoria e comissão técnica, mas uma negociação é considerada difícil. O Shandong Luneng, da China, não pretende facilitar em uma possível negociação e pede 10 milhões de euros (cerca de R$47,5 milhões) para ceder o camisa 23. O salário também é um empecilho.

Se o Roger Guedes viesse encaixaria certinho no ataque do Galo, mas eu acho que ainda deveria contratar pelo menos mais um atacante, que não temos reserva nenhum, dar pra depender de Marquinhos, Edinho, Pastor e Di Santo não . — Claudiney Manoel (@claudineyaguiar) February 22, 2020

Em 2020, a diretoria mineira contratou sete jogadores: os atacantes Diego Tardelli e Jefferson Savarino, o lateral-direito Mailton, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante Allan e o meio-campista Dylan Borrero. O eventual reforço que chegar à Cidade do Galo deve fechar o elenco para a temporada.