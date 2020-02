Sem Talles, jovem é candidato a ganhar espaço com Abel, que estuda mudar planos para reforço

​O ​Vasco recebeu uma notícia ruim neste Carnaval. Durante a folga ao elenco, Talles Magno sofreu uma fratura no pé esquerdo e será desfalque por um longo período. Visando acelerar o processo de recuperação, o departamento médico não deverá perder tempo e realizar uma cirurgia, prevendo ter o jogador à disposição para a Copa Sul-Americana, nos dias 20 e 27 de maio, segundo o “Atenção, Vascaínos”.

A baixa no setor ofensivo cria um problema para Abel Braga, tirando de ação um dos responsáveis pela criação ofensiva e jogadas de velocidade do time. Em busca de soluções, um jovem destaque das categorias de base vem chamando a atenção do treinador e pode ganhar ainda mais espaço com a ausência do companheiro. Trata-se de Vinícius, que estreou entre os profissionais em 2020. A informação é do ​site UOL Esporte.

O atacante, de 18 anos, chegou a compor treinamentos no ano passado com o técnico Vanderlei Luxemburgo, mas recebeu oportunidades apenas com Abel Braga. Até o momento, acumula seis atuações, sendo uma como titular, no clássico contra o Botafogo, em que uma equipe alternativa foi escalada. Vinícius ainda foi a campo na ida contra o Oriente Petrolero, pela Sul-Americana, em São Januário, e no empate com o Altos, no Piauí, pela Copa do Brasil.

Marrony na esquerda e Vinicius na direita, assim vamos superar a falta do Thalles, com o Pec entrando qdo precisar!#Vasco — Samurárabe (@MatheusHabib19) 25 de fevereiro de 2020

De olho em um companheiro para Germán Cano e Marrony no setor ofensivo, o Gigante da Colina pode ainda mudar o planejamento para Martín Benítez. O argentino, do Independiente, que deve ser confirmado em breve como reforço, vinha com a expectativa de atuar como ‘camisa 10‘. No entanto, tem a possibilidade de ser escalado pelo lado do campo, mantendo a formação tática de Abel Braga.