SEMASH NA FOLIA, faz animação da Prévia do Carnaval em Piaçabuçu

Alegria, interação e muita descontração. Assim foi o carnaval nos programas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação (SEMASH) de Piaçabuçu, durante as comemorações da prévia de Carnaval.

A secretária de Assistência Social, Keity Darlian, afirmou que as atividades buscar estimular o fortalecimento de vínculos entre os atendidos. “Procuramos promover momentos de diversão e possibilitar às crianças e idosos momentos únicos. Isso acaba favorecendo melhoria na qualidade de vida e autoestima, reforçando vínculos familiares e sociais e prevenção do isolamento social”.

A abertura oficial dos festejos carnavalescos acontecerá hoje (21), com a concentração na secretaria municipal de Esporte, onde estará saindo, às 17h, em um arrastão com a bandas Seeway, onde acontecerá a coroação da rainha do carnaval e a entrega da chave ao Rei Momo. Logo após, show Batida de Luxo, na Praça dos Correios.

Confira a programação: