Setorista do Independiente indica destino de Martin Benítez; atacante tem proposta oficial do Vasco

​Os primeiros jogos do Vasco serviram para a diretoria do clube entender que seria preciso reforçar o elenco. O grupo atual não empolga nenhum um pouco o torcedor ​vascaíno, que cobra os dirigentes por reforços. O principal alvo do Gigante da Colina no mercado é o atacante Martin Benítez, do Independiente-ARG. A negociação foi iniciada na semana passada e o desfecho está muito próximo de acontecer.

Segundo o jornalista ​Matias Martinez, já existe um acordo verbal entre os dois clubes para o jogador desembarcar em São Januário. O contrato será por empréstimo até o final do ano. A cúpula do Vascão estaria esperando apenas detalhes burocráticos para confirmar o reforço. O diretor de futebol do Cruz-Maltino,​ André Mazzuco, confirmou nesta noite (20), que as conversas estão bastante adiantadas.

Abel Braga já deu o aval para o negócio ser finalizado. Com 25 anos, o atacante está sem espaço no Independiente e gostaria de respirar novos ares. Martin Benítez está empolgado com a grande possibilidade de jogar no Vasco e vem conversando para resolver logo toda a situação. Se tudo ocorrer como o esperado pelo Gigante da Colina, o atleta deve chegar ao Brasil na semana que vem.

Venha ser feliz no Vasco — Sidney Allan / ES – II Conta (@sidneyasc) February 20, 2020

Além de um atacante, dirigentes do Vasco buscam um lateral-direito, um zagueiro e um meio-campista de qualidade. Nomes estão sendo analisados, mas o clube encontra dificuldade por causa da situação financeira. Empréstimos é a opção mais viável para o clube de São Januário neste momento. O planejamento é fechar o elenco antes do início do Campeonato Brasileiro.