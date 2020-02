Sevilla tem interesse em ‘pupilo’ de Renato no Grêmio; multa rescisória ultrapassa os R$ 230 milhões

​O Grêmio tem sido um dos clubes que mais revela jogadores nos últimos anos. Para competir com os times de maior poder de investimento do país, o técnico Renato Portaluppi tem se especializado em trabalhar com jovens promessas das categorias de base. Além de títulos, como a Copa do Brasil, em 2016, e a Copa Libertadores da América, em 2017, o ​Tricolor Gaúcho também busca vendas importantes no mercado da bola.

Nas últimas temporadas, o principal nome especulado para deixar o clube foi Everton “Cebolinha“. Entretanto, a ausência de propostas oficiais apresentadas à diretoria, que promete não facilitar para o futuro comprador, alongaram a permanência do camisa 11 no futebol brasileiro mesmo após o grande destaque na conquista da Seleção Brasileira na Copa América. Com isso, a bola da vez na mira da Europa se tornou outro jovem da base, o garoto Pepê, de 22 anos.

​De acordo com informação confirmada pelos repórteres André Hernan, do SporTV, e Eduardo Gabardo, de GaúchaZH, o Sevilla, da Espanha, está monitorando a situação do atacante. Neste início de temporada, Pepê, apesar de estar na reserva, tem sido um dos destaques da Seleção Brasileira Sub-23 durante o Torneio Pré-Olímpico. O clube espanhol tem representantes na Colômbia acompanhando o desenvolvimento do atacante.