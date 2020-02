Sicredi e Sicoob abrem mais de 500 vagas imediatas; veja como se inscrever

Cooperativa de Crédito (ou também chamada de Cooperativa Financeira) é uma associação de pessoas, que buscam através da ajuda mútua, sem fins lucrativos, uma melhor administração dos recursos financeiros. O objetivo principal da cooperativa financeira é prestar assistência creditícia e a prestação de serviços de natureza bancária a seus associados com condições mais favoráveis.

Pensando nisso e com a finalidade de ampliar o seu quadro de funcionários, o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) e o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) abriram 502 vagas de emprego. As oportunidades podem ser preenchidas logo em março.

As vagas de emprego oferecidas são para cargos de ensino fundamental, médio e superior. As chances são em funções efetivas, em estágio e aprendiz. Há vagas para quase todos os estados.

Vagas Sicoob

O Sicoob oferece, ao todo, 122 vagas de emprego para diversos cargos. Além dos salários, a empresa conta com plano de saúde, pacote de serviços bancários, participação nos lucros, vale-refeição, vale-alimentação, vale-combustível, cobertura de despesas com viagem, flexibilidade, plano odontológico e auxílio-creche. Há vagas para os seguintes cargos:

Assistente contábil

Assistente de crédito

Assistente de negócios

Assistente de projetos

Assistente de suporte

Analista de TI

Apoio operacional

Assistente comercial

Desenvolvedor

Gerente de relacionamento

Supervisor

Assistente financeiro

Caixa

Agente administrativo

Agente de atendimento

Analista de dados

Analista de infraestrutura

Analista de modelagem

Analista de orçamento

Supervisor de Prevenção e Fraudes

Teleatendente; entre outros cargos.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever através da plataforma de empregos da empresa, disponível no site Glassdoor (clique aqui).

Vagas Sicredi

Muitas vagas no Sicredi! A empresa abriu nada menos que 380 vagas de emprego. As chances são em cargos das áreas de comercial, gestão de pessoas, desenvolvimento, economia, riscos, administração, finanças, auditoria, comunicação, marketing, seguros, infraestrutura, TI, jurídico, ouvidoria e outras. Veja alguns cargos disponibilizados logo abaixo.

Gerente de Relacionamento

Analista de Atendimento Segmentado

Apoiador de Cobrança

Gerente Desenvolvimento de Negócios

Assessor de Segmento

Gerente de Agência

Analista de Automação de Crédito

Analista de Infraestrutura de TI

Analista de Produção

Gerente de Negócios

Assistente de Gestão de Pessoas

Assistente de Negócios

Caixa

Assistente de Comunicação e Marketing

Gerente Administrativo; entre outros cargos.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o site Gupy (acesse aqui). Em seguida, basta utilizar os filtros com o tipo de vaga, local de trabalho e área de atuação.

Após localizada a oportunidade ideal, o candidato poderá clicar em seu títulos. Após isso, o usuário deverá ler a descrição da vaga, responsabilidades, atribuições e requisitos. Caso o perfil enquadre, basta clicar em “Candidatar-se para a vaga”.