Site vaza possível nova camisa do São Paulo para a temporada 2020

​O UOL publicou que ​o novo uniforme do São Paulo, feito pela Adidas, poderá ter um visual mais clean e retrô, de acordo com informações obtidas pelo site Mantos do Futebol.

Ainda sem data oficial de lançamento, o uniforme principal para 2020 e 2021 do ​São Paulo deve continuar sendo o tradicional branco com as faixas preta e vermelha na horizontal e o escudo do time no meio. A novidade fica por conta de faixas texturizadas na horizontal —similar às do uniforme do Cruzeiro— e golas e mangas com bordas cinzas.

No segundo uniforme —preto, vermelho e branco—, a novidade deve ficar por conta das listras pinceladas, que as deixam mais irregulares do que as atuais retas. Esse padrão já é visto na camisa do Flamengo.

​A parceria entre São Paulo e Adidas teve início em julho de 2018. Neste período, a fornecedora de material esportivo já lançou duas linhas de uniformes do clube.

Fonte: 90min