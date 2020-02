Sob novo formato, Copa do Rei tem ‘edição do imprevisível’ e dá vida nova a clubes pequenos

Ainda em abril de 2019, a Assembleia Geral Extraordinária da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) aprovou uma mudança que traria impacto imediato em uma das principais competições do calendário nacional: a partir de 2020, a tradicional Copa do Rei passaria a ser disputada em sistema de jogos únicos/eliminatórios em todas as suas fases até as semifinais. Em um primeiro momento, a ideia central da entidade com essa proposição – aceita de forma quase unânime em votação -, era promover uma redução no número de datas do torneio. O que poucos poderiam imaginar é que este novo formato se transformaria em ‘vida nova’ para clubes médios e pequenos que disputam a competição.

Pouquíssimo de zebra e imprevisibilidade rondava a Copa do Rei ainda com jogos de ida e volta. Os clubes grandes – como Real, Barcelona, Atlético e Valencia -, conseguiam ‘se dar ao luxo’ de poupar titulares no primeiro duelo, quase tendo a certeza absoluta de que conseguiriam reverter qualquer possível desvantagem no segundo jogo. Em 2020, isso não foi uma opção: as principais potências do país foram obrigadas a fazer escolhas de elenco sem ter uma ‘segunda chance’. Poupar forças virou um risco grande, assumido por alguns gigantes nacionais que acabaram superados nesta edição mais ‘democratizada’.

De 180 para 90, há muito mais espaço para surpresas e azarões. Há, como consequência, um renascimento da esperança no coração de torcedores de clubes pequenos/médios, como Real Sociedad e Athletic Bilbao, que fizeram história ao eliminar Real Madrid e Barcelona nas quartas de final. O San Mamés ’em chamas’ com o gol de Iñaki Williams, que definiu o 1 a 0 do clube basco sobre o gigante da Catalunha, é a representação perfeita desta insana e já memorável ​Copa do Rei, onde Davi e Golias estão, pela primeira vez, em condições um pouco mais igualitárias de disputa.

Não perca a datas! Confira as semifinais da Copa do Rei 2019/20:

Athletic Bilbao x Granada – 12/02 – San Mamés (ida)

Granada x Athletic Bilbao – 05/03 – Estádio Municipal Los Cármenes (volta)

Real Sociedad x CD Mirandés – 13/02 – Anoeta (ida)

CD Mirandés x Real Sociedad – 04/03 – Estádio Municipal de Anduva (volta)​

