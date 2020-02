Sonho vira realidade! Bahia está próximo de anunciar seu principal reforço

​O sonho do ​Bahia em ter o meia Rodriguinho está muito perto de se tornar realidade. Após rescindir contrato com o ​Cruzeiro, o atleta acertou as bases com o time nordestino e deverá ser anunciado nos próximos dias.

💣Para felicidade geral da nação tricolor, Rodriguinho é do Bahia! Bem vindo, R10!👑 Base contratual acertada! Agora é desembarcar em Salvador, passar pelos exames médicos e correr para assinar! Ps. Quando falei aqui das primeiras tratativas fizeram piada!🤦🏼‍♂️ Sextou!🤣🍻@ECBahia — Radio Bara Oficial®️ (@radio_bara) February 15, 2020

A equipe de Salvador superou a concorrência de clubes do exterior pelo fato de o jogador ter o desejo de permanecer no Brasil por conta do nascimento de seu filho. Além disso, o Tricolor deixou para trás rivais do mercado nacional, uma vez que se falava, por exemplo, do interesse do ​Internacional no futebol do meio-campista.

Rodriguinho: 32 anos, jogadir barriga cheia, salário altíssimo pro Bahia, contrato de 2 anos + 1: isso é indício de aposentadoria. Caia fora, Bahia. — Marcus Vinicius Dias (@viniciusdias76) February 15, 2020

Aos 31 anos, Rodriguinho deverá assinar por dois anos, recebendo um salário na casa dos R$ 300 mil. O clube também teria se comprometido a pagar cerca de R$ 2,6 milhões de dívidas oriundas da Raposa. Com a camisa do Cruzeiro, o meio-campista disputou 22 partidas e marcou oito gols. Para chegar a um acordo de liberação, ele abriu mão do que teria a receber até o final do vínculo, em dezembro de 2021. Seu antigo clube ainda permanece com 20% dos direitos econômicos relativos a uma futura venda.

