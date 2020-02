Soteldo reaparece no Santos com otimismo do técnico, mas ainda na mira de rival

Titular absoluto do ​Santos em sua primeira temporada pelo clube, Soteldo faz nesta segunda-fera a sua estreia no ano de 2020 com a camisa do Peixe. Depois de disputar o Pré-Olímpico com a seleção venezuelana, o atacante será titular diante no ​duelo contra o Botafogo-SP pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Isso, somado ao fato de ainda estar na mira, por exemplo, do ​Atlético-MG, o coloca naturalmente no foco para a partida a ser realizada na Vila Belmiro.

Ao longo de 2019, Soteldo ganhou o status de estrela. Sob o comando de Jorge Sampaoli, esteve em campo 49 vezes, marcando onze gols. Com isso, assou a despertar o interesse de rivais. O Galo, por exemplo, fez uma proposta de nada menos que R$ 51 milhões pelo profissional,que tem seus direitos econômicos divididos entre Santos e Huachipato. Os chilenos, inclusive, alegam que, diante da oferta dos mineiros, a equipe paulista seria obrigada a comprar mais 50% do jogador por aproximadamente R$ 25,5 milhões.

notícias do galo pela manhã : quebrado Santos dificulta saída de Soteldo , plano B será Roger Guedes … genteeeeeee o plano B é melhor que o A kkkkkkkkkk — Paulo Cesar (@PaulimRamalho92) February 10, 2020

O Peixe, a princípio, não tem interesse em fazer esta aquisição (há dúvidas, por exemplo,se o valor teria que ser pago de uma só vez ou de forma parcelada até o final do contrato), diz que não vende o jogador por um valor abaixo da multa e que, portanto, o lugar de Soteldo é na Vila. Enquanto esta situação se “arrasta”, o técnico Jesualdo Ferreira comemora o retorno do gringo, que atuará ao lado de Raniel e Eduardo Sasha. Se ele repetir o que fez no ano passado, é um acréscimo para ser, sim, festejado. E muito.

