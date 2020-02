SPC libera monitoramento grátis do CPF neste carnaval; Saiba como fazer

Neste carnaval de 2020, os foliões que perderem os documentos ou forem furtados poderão acompanhar a movimentação do seu CPF. Isso acontece porque o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) liberou o serviço de monitoramento chamado de SPC Avisa. A ferramenta é totalmente gratuita.

De acordo com o SPC, o serviço vai funcionar sem nenhum custo pelo período de 30 dias, para todos os brasileiros. Vale destacar que o cadastro no sistema é feito através do site oficial do SPC. Após a efetivação, o usuário vai receber, por e-mail, em até 24 horas, informações de qualquer tipo de movimentação suspeita.

“Com o SPC Avisa, você recebe um alerta sempre que seu documento for incluído, excluído, consultado ou alterado em nosso banco de dados. Você ainda decide se quer receber os avisos por e-mail e/ou SMS”, diz o SPC.

A ferramenta inclui consulta de documentos, comprovantes de compras a prazo, verificação de nome restrito, inclusão de registros de inadimplência, alteração de dados cadastrais e diversas outras possibilidades.

Segundo o gerente de produtos do SPC Brasil, Michel Felix, em feriados prolongados é comum haver aumento nas estatísticas de golpes, perda de documentos, assaltos e furtos. “O Carnaval deixa as pessoas mais distraídas e expostas, seja por comemorarem nas ruas, seja por frequentarem locais com grandes aglomerações”, disse.

Como utilizar o SPC Avisa?

Para utilização do SPC Avisa, o interessado deverá acessar o Portal Eletrônico e inserir o código SPCAVISA30D, que deve ser digitado no campo “Cupom de Degustação”.

O cadastro vai permitir que seja enviado um alerta sempre que alguém consultar, incluir, excluir ou alterar o documento no banco de dados do birô de crédito. Sendo assim, o cliente poderá se prevenir de golpes e fraudes.

Em modo geral, o SPC Avisa garante os seguintes benefícios:

Consultas realizadas no documento;

Créditos concedidos;

Registros de cheque lojista;

Intenção de registro no banco de dados do SPC Brasil;

Registros no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF);

Recebimento por e-mail de relatórios completos com informações cadastrais;

Registro de inadimplência no SPC Brasil;

Alerta de documentos, mediante registro de furto.

SPC alerta

“Em feriados prolongados é comum haver aumento nas estatísticas de golpes, perda de documentos, assaltos e furtos. O Carnaval, por exemplo, deixa as pessoas mais distraídas e expostas, seja por comemorarem nas ruas, seja por frequentarem locais com grandes aglomerações”, afirma o gerente de produtos do SPC Brasil, Michel Félix.

Ter compras indevidas feitas em seu nome, perder tempo ao tentar regularizar a situação na polícia, bancos ou lojas e ficar com o ‘nome sujo’ e impedido de fazer compras a crédito são algumas das dores de cabeça mais comuns para quem perde documentos, como o CPF.

“Ninguém está totalmente livre de passar por situações de golpe, furtos ou roubos, ainda mais durante eventos de massa como o carnaval. Ainda assim, é possível diminuir as chances de algo sair errado. As dicas mais básicas são andar apenas com cópias autenticadas dos documentos pessoais, evitar bolsas e mochilas e deixar o cartão de crédito ou débito sempre bem guardado, longe da vista de terceiros. Além disso, deixar anotado o número do serviço de atendimento da operadora do cartão facilita em casos de furtos, assim o bloqueio é solicitado o mais rápido possível”, orienta Félix.