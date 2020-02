Tudo pronto para a segunda rodada da Copa Rainha Marta de futebol femino. Dessa vez as garotas do Sport Club Penedense enfrentarão as meninas do Igaci.

O jogo será no Estádio Dr. Alfredo Leahy, em Penedo, neste domingo, 09 de fevereiro, às 15h30. Mesmo sendo um jogo de campeonato, a entrada é totalmente gratuita para os torcedores.

Durante a partida, será sorteada uma blusa da Torcida Feminina do Penedense. Para participar é só comprar o bilhete do sorteio que custará apenas R$2,00. As vendas serão através de membros da diretoria do Sport Club Penedense, lá no estádio.

O Penedense venceu a primeira partida de estreia e espera mais uma vez conseguir um bom resultado, agora jogado em seus domínios.

Da Redação